Les gens passent 24 % plus de temps sur Instagram grâce aux Reels

Il semble que les utilisatrices et utilisateurs d’Instagram ne boudent pas autant les Reels que prévu : le temps passé sur l’application a bondi de 24 %, une victoire attribuable à ces petites vidéos courtes semblables au modèle de TikTok.

Au lancement des Reels, Instagram avait promis de faire un virage plus axé sur les vidéos, notamment avec un fil d’actualité montrant en plein écran ces contenus, comme sur TikTok. Ce changement ne faisait toutefois pas l’affaire des adeptes de l’application, nostalgiques de l’époque où sa vocation était la photographie.

Une pétition partagée notamment par Kylie Jenner, l’une des personnalités les plus suivies d’Instagram, réclamant aux têtes dirigeantes du réseau social de cesser de vouloir ressembler à TikTok, est devenue virale.

Adam Mosseri, le responsable d’Instagram, avait cédé à la grogne populaire et suspendu la transition. Dans une vidéo, il avait toutefois indiqué qu’il ne comptait pas reculer sur la présence de vidéos sur la plateforme : Je dois être honnête. Je pense que, de plus en plus, Instagram va devenir de la vidéo au fil du temps , avait-il déclaré.

Il avait notamment indiqué que cette décision était motivée par le comportement des internautes sur le réseau social, mentionnant que la consommation des vidéos était en augmentation.

Adam Mosseri avait vu juste

Moins d’un an plus tard, il semble qu’Adam Mosseri ait vu juste : lors d’une conférence téléphonique portant sur les résultats de Meta, la maison mère d’Instagram, mercredi, le PDG de l’entreprise, Mark Zuckerberg, a indiqué que le temps passé sur Instagram avait augmenté de 24 %.

Il attribue cette hausse à la croissance des Reels, autant sur Facebook qu’Instagram.

« Les gens partagent [les Reels] plus de 2 milliards de fois par jour, ce qui a doublé au cours des six derniers mois. Les Reels augmentent également l'engagement général sur l'application et nous pensons que nous gagnons également des parts de marché dans les vidéos de courte durée. » — Une citation de Mark Zuckerberg

Selon le PDG, ce succès est aussi attribuable à l’algorithme d’intelligence artificielle développé par l’entreprise, qui parvient à offrir des recommandations adaptées aux intérêts des utilisateurs et utilisatrices, et permet une bonne découvrabilité des contenus.

Ces chiffres ont été dévoilés dans un contexte de compressions à Meta, la maison mère de Facebook, d’Instagram et de WhatsApp. Le géant du web a supprimé quelque 21 000 postes depuis le début de 2023, année qu'il surnomme celle de l'efficacité.