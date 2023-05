Un outil pour lutter contre gaspillage alimentaire dans le Sud-Ouest de l’Ontario

L'application de lutte contre le gaspillage alimentaire Too Good To Go est de plus en plus utilisée dans des commerces dans le Sud-Ouest de l'Ontario. L’application, qui est deja utilisé dans plusieurs autres grandes villes du pays, permet aux commerces locaux d'écouler leur excédent au prix réduit à la fin de la journée

La boulangerie Chez Leon Breads de London a commencé à utiliser l’application pour son commerce il y a trois semaines.

Pendant ces trois semaines, nous avons vendu au moins 50 paniers-surprise. On a maintenant une augmentation de 10 % de clients , explique Mona Abraham, gérante de la boulangerie. Selon elle, les résultats sont positifs.

Selon Mona Abraham,( à gauche), c’est grâce à cette application que son commerce a été beaucoup plus connu dans la région de London. Photo : Avec Autorisation de Mona Abraham

« C’est très pratique pour distribuer le surplus de nos produits à la fin de la journée au lieu de les jeter dans les poubelles. » — Une citation de Mona Abraham, gérante de la boulangerie Chez Leon Breads

Une centaine d’épiceries Metro en Ontario utilisent aussi l'application Too Good To Go depuis le début de l'année 2023.

Nous récupérons à peu près 2 % des produits de notre boulangerie qui retournent à la consommation , explique Alain Lafrenière, gérant du magasin Metro à Orléans.

« L’application nous donne l'occasion d’offrir un produit qui est encore bonne à la consommation qui allait être jetée dans la poubelle. » — Une citation de Alain Lafrenière, gérant du magasin Metro à Orléans

M. Lafrenière rappelle qu’avant l'application, 3 à 4 % des produits de la boulangerie étaient envoyés à la poubelle.

Selon Nicolas Dot, porte-parole de Too Good To Go, les résidents du sud-ouest de l’Ontario jetteraient en moyenne six portions de repas par semaine par foyer. Cela équivaudrait à une facture invisible de 148 $ par mois.

Il précise qu’il y a déjà plus de 90 commerces alimentaires locaux sur l'application dans le Sud-Ouest de l'Ontario, notamment à London et à Windsor.

Paniers à prix réduits

Le porte-parole de Too Good To Go précise que les commerces alimentaires peuvent ainsi rassembler leurs surplus dans des paniers surprise que les consommateurs peuvent acheter au tiers du prix.

Nous offrons le panier surprise gâteau pour 9,99 $ qui contient [des produits] d'une valeur de 30 $ ou plus , affirme M. Lafrenière.

Il explique aussi que des paniers de produits de la boulangerie d’une valeur de 18 $ sont vendus à moins de 6 $, grâce à l’application.

« C’est un concept 100 % gagnant pour les consommateurs, pour les commerçants et pour l'environnement quand on sait que le gaspillage alimentaire représente 10 % des émissions des gaz à effet de serre. » — Une citation de Nicolas Dot, porte parole de Too Good TO Go

Selon Nicolas Dot, 5200 commerces alimentaires dans 13 villes canadiennes auraient sauvé plus de 1,6 million de repas depuis son lancement en juillet 2021.

L'application gratuite met en relation les consommateurs avec des commerces alimentaires locaux ayant des surplus de nourriture à la fin de chaque journée, dit-il.