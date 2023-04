Amélie Lemieux veut faire retirer la reconstitution de sa fille décédée sur TikTok

Amélie Lemieux, la mère de Romy et Norah Carpentier, entame des démarches pour faire retirer la vidéo parue sur le réseau social TikTok où l'une de ses filles est mise en scène grâce à l’intelligence artificielle.

Un compte TikTok, qui utilise l'intelligence artificielle pour redonner vie à des victimes de meurtre, raconte notamment les histoires de Romy et Norah Carpentier, de la fillette de Granby et de Cédrika Provencher.

La personne à l'origine de ce compte, que Radio-Canada n'est pas parvenue à identifier, a créé par ordinateur des personnages aux traits réalistes qui racontent d'une voix fictive les sévices subis par les personnes qu'ils incarnent.

On essaie de trouver des solutions pour faire enlever la vidéo. Je pense qu’il va falloir utiliser la bonne foi du créateur. Si tu m’écoutes, sérieux, enlève ça. C’est de très mauvais goût , s’indigne la mère des fillettes, lors d'un entretien téléphonique.

Les vidéos de la fillette de Granby et de Cédrika Provencher ont, elles, été retirées pour des raisons légales.

Une image tirée de la vidéo TikTok sur l'histoire de la fillette de Granby et recréée par l'intelligence artificielle. Si elle raconte l'horreur que l'enfant a vécue ce jour-là, reste qu'il n'y a aucune ressemblance avec la vraie fillette. Photo : TikTok

Il existe toujours une ordonnance de non publication dans le cas de la fillette de Granby. Selon l’avocate de la famille, Valérie Assouline, la vidéo a été supprimée après qu’une plainte ait été déposée à la Sûreté du Québec.

Quant à la vidéo de Cédrika Provencher, elle a été enlevée puisque le nom d’un suspect y était mentionné.

Flou juridique

Pour ce qui est de la vidéo des sœurs Carpentier, les motifs légaux qui pourraient justifier son retrait sont beaucoup moins clairs.

Je confirme que la famille de Norah Carpentier a la ferme intention de tout faire pour que la vidéo soit retirée. On ne connait juste pas encore le véhicule qui sera utilisé. On regarde si du côté de l'enquête publique du coroner qui est en cours, ce pourrait être un argument pour exiger son retrait , explique Me Jean-François Leroux, l’avocat d’Amélie Lemieux.

La vidéo a en effet été signalée à plusieurs reprises et n’a toujours pas été retirée. Tik Tok protège ces personnes-là derrière le contenu , déplore la mère.

Elle réclame d’ailleurs des mesures efficaces pour que ceux qui publient ce genre de vidéo soient imputables.

Il faudrait que tu sois imputable et retraçable si jamais tu commets quelque chose comme ça , exige Amélie Lemieux.

Selon le professeur à la Faculté de droit à l’Université de Montréal, Pierre Trudel, spécialisé en droit du cyberespace, ce compte soulève d’importants enjeux légaux.

« Prétendre utiliser les détails de la vie d’une personne, même décédée, peut constituer une faute, surtout si cela porte atteinte à la vie privée des proches. » — Une citation de Pierre Trudel, professeur à la Faculté de droit à l’Université de Montréal

Il explique toutefois que les lois ne sont pas à jour à ce chapitre. C’est comme si on essayait de réglementer la circulation routière avec des lois qui existaient à l’époque où on utilisait des calèches tirées par des chevaux pour se déplacer.

Une mère en colère

Amélie Lemieux vit avec un sentiment de dégoût et d’incompréhension en regardant cette vidéo. Elle affirme n’avoir jamais donné son consentement pour la diffusion de ces fausses images.

C’est inacceptable ! J’ai eu de la difficulté à la regarder et à entendre. J’avais l’impression d’être dans un jeu vidéo dark et malsain. J’ai pas été capable d’écouter au complet , dit-elle.

Norah et Romy Carpentier ont été tuées par leur père, Martin Carpentier, en juillet 2020, à Saint-Apollinaire. Ce drame avait ébranlé tout le Québec.