«On doit s’adapter» : l’image de l'industrie minière complique le recrutement

Les travaux de construction de la mine d’or de Greenstone, dans le nord-ouest ontarien, vont bon train. L’entreprise Greenstone Gold Mines y emploie près de 200 travailleurs et compte bientôt accroître la main-d'œuvre.

Mais recruter s’avère compliqué, selon la directrice des ressources humaines Marie-Hélène Gélinas.

On n’est pas une industrie présentement qui attire beaucoup de jeunes , indique-t-elle.

Elle travaille pourtant à mettre en valeur les carrières à la minière auprès de travailleurs potentiels, mais se bute souvent à l’image que plusieurs candidats s’en font.

Patrice Dubreuil, vice-président de l’entreprise Manitou Gold, qui est en phase d’exploration, fait le même constat. Bien des recrues potentielles ignorent les progrès effectué en matière de santé et sécurité au travail dans les mines, estime-t-il.

« Il y a beaucoup de technologie et de plus en plus, on [fait fonctionner] l'équipement à distance, alors on peut opérer un camion ou une remorque dans un bureau. »