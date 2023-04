Enquête sur le train léger : Amilcar mise sur le plan d’action pour aller de l’avant

La dirigeante du transporteur ottavien a tenu ces propos à l’occasion d’une réunion du sous-comité du train léger, vendredi, qui avait pour but de présenter la réponse de la Ville d’Ottawa aux recommandations faites par le juge Hourigan dans le cadre de l’enquête publique commandée par le gouvernement ontarien.

« Depuis que nous avons reçu le rapport, nous avons travaillé jour et nuit pour s’assurer le plus rapidement de donner une vue d’ensemble sur où on s’en allait avec le rapport. » — Une citation de Renée Amilcar, directrice générale d’OC Transpo

Face aux 103 recommandations émises lors de l’enquête publique, la Ville s’est dotée d’un plan d’action comprenant autant de mesures afin de redresser une situation problématique depuis de nombreux mois.

La directrice générale d'OC Transpo, Renée Amilcar Photo : Radio-Canada

Parmi lesdites actions, figurent notamment la mise en œuvre d’un plan d'infrastructure, l’établissement d’une structure de sécurité, ainsi que l'adoption d’une nouvelle stratégie de communication. À ce jour, 36 actions ont déjà été complétées, selon Mme Amilcar, qui a qualifié le plan d'action de robuste et réalisable.

On a plusieurs recommandations, on a un plan d’action qui est bon et on va faire ce qui a été demandé par la commission , a pour sa part commenté le président du sous-comité du train léger, Steve Desroches.

Plus de communication et de transparence

À travers ce plan, la Ville et le transporteur espèrent regagner la confiance du public, notamment en améliorant la communication avec les conseillers municipaux et en favorisant la transparence auprès du public.

L’objectif que j’ai avec mon équipe est d’amener toujours la vérité et d’apporter des solutions, mais on va toujours être honnête pour dire que des fois nous ne savons pas, [ou que nous nous sommes trompés sur les délais] , a soutenu Mme Amilcar.

Une meilleure communication avec les élus et une transparence plus conséquente sont notamment citées parmi les actions à mettre en oeuvre. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Camille Kasisi-Monet

Une meilleure communication et un meilleur partage d’informations sont ainsi clés, d’après la directrice du transporteur d’OC Transpo, qui a dit apprécier l’appétit du conseil municipal pour les explications techniques permettant de prendre des décisions d’équipe .

La prochaine étape se rapportant au plan d’action sera son approbation par le conseil municipal de la Ville d’Ottawa, le 10 mai prochain. L’ensemble des recommandations sont censées être complétées d’ici la fin de l’année 2023.

À noter, par ailleurs, que des travaux auront lieu sur la ligne de la confédération lors des deux prochaines fins de semaine. La circulation du train léger sera en conséquence perturbée le samedi 29 et le dimanche 30 avril, puis le samedi 6 et le dimanche 7 mai.

Avec les informations de Frédéric Pepin