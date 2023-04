Lumière invoque les dieux du glam rock sur son 2e album 

Sur son deuxième album, Lumière invoque l’esprit de Marc Bolan du groupe T. Rex et autres adeptes de glam rock scintillant. Farci de références à une autre époque grossies à la loupe et 100 % assumées, Glam propose une plongée dans l'univers fantasque et théâtral d'Étienne Côté, multi-instrumentiste d'expérience.

Même si le son de Lumière s’éloigne du rock à saveur psychédélique de Bon Enfant et du folk aux influences cajun et blues de Canailles (maintenant séparé), groupes qu’il a accompagnés à la batterie, il a visiblement gardé en tête leur goût prononcé pour l’excès.

Son nouvel opus, qui paraît vendredi deux ans après A.M.I.E.S.A.M.O.U.R., laisse entrevoir toute l’affection d’Étienne Côté pour le maximalisme et la démesure, avec mille idées qui se bousculent entre riches choeurs, envolées lyriques et solos de guitare bien sentis.

On sent aussi tout son amour pour la musique des années 1960 et 1970, ses compositions évoquant tour à tour Freddie Mercury, Elton John ou encore David Bowie dans leur période plus glam. Si l’alter ego du musicien est souvent costumé et maquillé, cela ne l’empêche pas de se mettre à nu sur Glam, avec des paroles qui témoignent des hauts et des bas de la vie d’artiste en tournée.

Je trouve un peu d’espoir dans le bruit des machines; pour devenir une star, il faut broyer du noir , raconte-t-il sur Rock Band, premier titre de l’opus, sur lequel on peut entendre les voix de Daphné Brissette (Bon Enfant) et Naomie de Lorimier (N Nao).

Vivre du rock

Je vis du rock et pas du classique, j’ai jamais su lire la musique , chante-t-il avec fierté sur Liszt-o-Mania, un titre qui donne envie de donner un coup de pied dans un lutrin pour embrasser le côté plus sauvage de la musique.

Tantôt flamboyant et brut (Glam, Rock Steady), tantôt introspectif et vulnérable (Maman, Chanson en péril, Petit fruit), Lumière offre un album tout en contrastes.

Lumière assurera les premières parties des spectacles à guichet fermé de Daniel Bélanger au MTelus les 16 et 17 mai. Le 10 juillet, il présentera son nouvel album sur les plaines d’Abraham à l’occasion du Festival d’été de Québec. Il prendra ensuite la route pour une série de dates au Québec à l’automne.