Jean-Luc Boulay fait briller la cuisine québécoise

Connu du public pour être juge à l’émission Les chefs! depuis 2010, le restaurant de Jean-Luc Boulay est aussi un arrêt incontournable pour tous ceux qui font le tour des grandes tables gastronomiques de la province.

De Paris à Québec

Originaire de France, Jean-Luc Boulay est arrivé au Québec en 1976. Avant de choisir la Belle Province comme destination, son passage dans l’armée française a été un point tournant pour la suite de sa carrière.

J’ai travaillé à Paris, mais après, j’ai fait mon service militaire qui était obligatoire. Je l’ai fait à Saumur, [dans l’ouest de la France], j’étais dans la cavalerie , se souvient-il.

Jean-Luc Boulay à ses débuts comme cuisinier. Photo : Courtoisie

Pendant trois mois bien sûr, on apprend à faire la guerre, mais ensuite, j’ai été en cuisine au Mess des officiers et là, je travaillais en cuisine six heures par jour. Donc j’ai appris à faire du judo, de l’équitation, j’allais au théâtre, au cinéma… Je n’avais jamais connu ça, admet-il. À Paris, je travaillais de 8h à minuit et j’avais une journée de congé par semaine.

C’est quoi un mess ? Un mess est une cantine, un restaurant militaire pour officiers et sous-officiers. Le Mess des officiers de la Citadelle de Québec est le plus vieux Mess des Forces armées canadiennes encore en service et en opération depuis 1831.

Une fois l’armée derrière lui, le chef cuisinier n’a pas souhaité renouer avec son rythme de vie parisien.

« Je ne voulais pas continuer à vivre comme ça, de travailler du matin jusqu’au soir. Et puis, le Québec avait besoin de personnel, de cuisiniers en vue des Jeux olympiques de 1976, à Montréal, et je me suis dit : "Pourquoi pas?" » — Une citation de Jean-Luc Boulay, chef cuisinier

À 22 ans, Jean-Luc Boulay a donc quitté la France pour essayer pendant un an le Québec.

Je suis arrivé à Montréal quatre jours, mais je n’aimais pas Montréal , admet-il. La métropole ressemblait trop à Paris dans sa densité et surtout dans son rythme de vie.

Rapidement, il a demandé à être muté à Québec, où il a été embauché au restaurant Le Concorde, qui venait d’ouvrir.

Et Québec, ça m’a charmé, ça m’a charmé tout de suite , répète-t-il, en se replongeant dans ses souvenirs. La beauté de la ville, le Vieux-Québec qui me rappelait la ville de Saint-Malo où je passais mes vacances, les grands espaces , poursuit-il.

En arrivant à Québec, le chef Boulay a d'abord travaillé au restaurant Le Concorde. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Surtout la chaleur humaine des Québécois et des Québécoises. Ici, les gens sont très très sympathiques, ils sont simples. Et ça, ça m’a plu énormément.

Jean-Luc Boulay dresse la longue liste de passions qu’il a développées au Québec. J’ai appris à chasser, à pêcher, j’ai appris à faire du ski, j’ai continué le judo. Je faisais de la raquette, de la motoneige, j’étais comblé à Québec. J’avais pas le goût de retourner en France.

« Ça m’a pris cinq ans à retourner voir ma famille, tellement j’étais bien ici. » — Une citation de Jean-Luc Boulay, chef cuisinier

Le chef raconte aussi sa rencontre avec son épouse qui a été l’une des raisons pour rester au Québec.

Mettre le projecteur sur la cuisine québécoise

Dans la fin des années 70, Jacques Fortier cherchait un associé pour le restaurant Le Saint-Amour. Ç’a cliqué tout de suite , se rappelle le chef Boulay.

Après 45 ans, on est toujours associé , dit-il fièrement. Au fur et à mesure, Le Saint-Amour devient une institution culinaire.

Jacques Fortier et Jean-Luc Boulay. Photo : Courtoisie

En 2012, le chef ouvre un autre restaurant, Chez Boulay – Bistro boréal, avec le chef Arnaud Marchand. Quand il a ouvert le restaurant de la rue Saint-Jean, il a eu l’idée de proposer une cuisine exclusivement québécoise.

Fini l’huile d’olive, fini le vinaigre balsamique, fini le clou de girofle, fini la cannelle : on travaille seulement les produits d’ici , lance-t-il en se remémorant sa discussion avec Arnaud Marchand.

Son beau-père lui avait fait découvrir la chasse aux caribous et quand il allait en forêt, il a découvert une myriade de produits. La chicoutai, le thé du Labrador, le poivre des dunes, par exemple, et je trouvais ça drôle qu'on ne retrouve jamais ces produits dans les restaurants.

Désormais, une fois par an, Arnaud Marchand et lui partent dans la forêt à la recherche de saveurs.

Jean-Luc Boulay promet à travers sa cuisine les techniques acquises en France, mais aussi l’embellissement des saveurs québécoises.

Quand on va en Alsace, on veut manger une choucroute, quand on va au Japon, on veut manger du bœuf de Kobe ou des sushis, et quand on va en Espagne, on veut manger de la paëlla. Le touriste, quand il vient à Québec, il faut qu’il découvre la saveur du Québec, la saveur de la forêt boréale, qui est immense.

«J’ai toujours la passion, la fougue.. mais j’aime motiver les jeunes, c’est mon devoir de faire une transmission», a-t-il déclaré pendant l'entrevue. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Le chef Boulay croit que les clients souhaitent de plus en plus manger québécois. On va devenir une des bonnes cuisines au monde. Car les cuisines les plus connues, c’est la cuisine française, chinoise, italienne, mais la cuisine québécoise va bientôt faire partie de ce patrimoine-là , croit ardemment le chef.

C’est confirmé : le chef ne quittera pas la ville de Québec. Sauf peut-être en janvier et février, dit-il en riant. L’hiver, je le trouve un peu long en vieillissant .

D'après une entrevue de Bruno Savard