Québec mandate quatre experts pour faire rayonner le français dans l’univers numérique

En marge de l'adoption par le Sénat de la loi C-11 , qui forcera les géants du numérique à financer et à promouvoir du contenu canadien, le ministre québécois de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a annoncé qu'il s'entourerait d'un groupe d'experts qui le conseilleront sur les meilleures façons d'améliorer la place de la langue française dans l'environnement numérique.

Le ministre s'adressait vendredi en début d'après-midi à plusieurs centaines de convives réunis par le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM).

Le ministre a indiqué avoir sollicité lui-même l'ancienne ministre péquiste de la Culture et des Relations internationales Louise Beaudoin, l'ancien délégué général du Québec à Paris et administrateur de l'Organisation internationale de la Francophonie Clément Duhaime, la professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval et titulaire de la Chaire de recherche UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, Véronique Guèvremont, ainsi que Patrick Taillon, codirecteur du Centre d'études en droit administratif et constitutionnel de l'Université Laval, où il est également professeur titulaire à la Faculté de droit.

Ces quatre experts auront pour mandat de conseiller le ministre sur les différents outils à privilégier et les avenues envisageables, qu'elles soient législatives ou non, pour assurer la pérennité de la langue française et de la culture québécoise.

Je suis convaincu que leurs propositions sur les leviers d'intervention à la disposition du Québec me permettront d'établir les bases d'un plan d'action solide et réaliste pour améliorer la visibilité des contenus culturels québécois et francophones dans l'environnement numérique , a dit le ministre dans un communiqué.

« C’est le moment ou jamais pour que le Québec utilise tous les moyens à sa disposition pour mieux protéger notre langue, notre culture, notre identité face aux géants du web qui nous proposent des contenus pour la plupart anglophones. » — Une citation de Mathieu Lacombe, ministre québécois de la Culture et des Communications

En entrevue avec Radio-Canada, M. Lacombe s'est félicité de l'adoption de la loi C-11, affirmant que c’est une bonne nouvelle pour la culture canadienne et québécoise .

Notre culture va mieux se porter après l’adoption de cette loi [...] par contre, il y a aussi le défi de mieux rayonner sur les plateformes, et ce défi-là, il faut le voir avec des lunettes québécoises , a-t-il ajouté, rappelant que des recommandations n'ont pas été retenues.

Selon lui, l'initiative de mandater des experts québécois pour se pencher sur cette question découle d'une responsabilité de la province qui va poser des gestes pour combler les trous et faire en sorte que l’aspect culturel et linguistique du Québec soit sauvé .

Avec les informations de Catherine Richer