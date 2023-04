Un livre controversé pour ses propos jugés transphobes fait sourciller à Whitehorse

Des membres de la communauté queer de Whitehorse remettent en question la présence d’un livre jugé transphobe et controversé dans la liste des coups de cœur des employés de la bibliothèque municipale.

Depuis sa parution en 2020, le livre de l’Américaine Abigail Shrier Irreversible Damage: The Transgender Craze Seducing Our Daughters, ce qui pourrait se traduire par Dommage irréversible : l’engouement trans séduit nos filles , suscite la controverse pour ses thèmes jugés transphobes.

Dans son livre, l’autrice, qui n’a pas immédiatement répondu à une demande d’entrevue, fait référence à plusieurs reprises à un engouement transgenre et à une contagion sociale qui touchent les adolescents, en particulier.

Abigail Shrier blâme les contenus d’Internet pour enrôler de jeunes femmes dans une vie de dépendance aux hormones et à des chirurgies qui défigure .

Une question de valeurs, dit un député

Pour Lane Tredger, premier député ouvertement non binaire du Yukon et qui représente le Nouveau Parti démocratique dans la circonscription de Whitehorse Centre, les bibliothèques sont importantes et doivent demeurer un espace accueillant pour tous.

Lane Tredger est le député néo-démocrate pour la circonscription de Whitehorse Centre depuis 2021. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

Je ne pense pas que nous devrions bannir des livres, mais la limite commence avec la promotion de ces livres, explique-t-iel. C’est à ce moment que nous devrions nous demander quels genres de valeurs nous souhaitons promouvoir.

Selon Lane Tredger, ce livre est une attaque manifestement transphobe, puisqu’il s’agit d’un mouvement qui bannit des gens de l'espace public, qui leur refuse des soins de santé et qui finit ultimement par les attaquer et les tuer , soutient le député.

C’était donc vraiment déstabilisant de voir ce livre haineux être mis de l’avant à la bibliothèque , indique Lane Tredger.

Entre donner accès et promouvoir

Bibliothèques publiques du Yukon se penche sur la situation, souligne sa directrice, Melissa Yu Schott. Elle comprend toutefois que le fait que le personnel ait sélectionné ce livre comme un coup de cœur complique l’affaire.

Un article particulier de la collection ne veut pas dire que la bibliothèque soutient son propos, mais plutôt que les bibliothèques soutiennent généralement le libre accès à cet article, dit-elle.

Elle ajoute que les collections présentes dans les bibliothèques incluent du matériel qui vise à représenter le plus grand éventail d’idée et de point de vue possible , mais précise que le livre a été retiré des tablettes temporairement.

Melissa Yu Schott souligne que les commentaires et la rétroaction sont les bienvenus. Ceci facilite le processus de révision, qui cherchera aussi à déterminer comment ce livre en est venu à être un choix d’un membre du personnel.

Les personnes qui le souhaitent peuvent soumettre leur point de vue en remplissant un formulaire disponible à la bibliothèque de Whitehorse. Ensuite, un comité composé de Melissa Yu Schott, de la personne responsable de la bibliothèque de Whitehorse ainsi que d’un membre du conseil d’administration se rencontreront afin de déterminer la suite.

Mona Luxion, à la tête de l’association Queer Yukon, souligne que l’organisme était déjà en contact avec la bibliothèque concernant une formation sur l’inclusivité pour le personnel et que cette situation vient confirmer l’importance d’une telle formation.

J’espère vraiment que ce serait un moment duquel nous pourrons apprendre et l’occasion de reconstruire la confiance , illustre-t-iel.

D'après les informations de Jackie Hong