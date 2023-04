Des enseignants se mobilisent pour réclamer plus de financement pour l’éducation

Ce rassemblement réunira des voix de toute la province pour exiger du gouvernement provincial qu'il mette fin aux coupes et qu'il fournisse le financement nécessaire pour répondre aux besoins de tous les élèves , peut-on lire dans le communiqué de presse.

Le dernier budget provincial a prévu un nouveau cycle de sous-financement , ajoute-t-il.

Ce sous-financement va obliger les divisions scolaires à prendre des décisions difficiles et à réduire davantage les ressources et les services dont les élèves ont besoin , rappelle la Fédération des enseignants de la Saskatchewan.

« Les parents, les élèves, les enseignants et les membres de la communauté concernés disent au gouvernement de la Saskatchewan que nos élèves méritent mieux et qu'il est temps de rétablir le financement de l'éducation. » — Une citation de Extrait du communiqué de presse de la Fédération des enseignants de la Saskatchewan (STF)

Un besoin d’ajustement de financement

Dans son budget voté en mars dernier, le gouvernement provincial a prévu un peu plus de 2 milliards de dollars pour les divisions scolaires de la province pour l'année scolaire 2023-2024.

C'est une augmentation de 2,5 %, soit 49,4 millions de dollars par rapport au budget de l'année précédente. Or, le syndicat soutient qu’il faut au moins une augmentation de 400 millions de dollars dans le domaine de l'éducation pour permettre de retrouver les niveaux de financement de 2013 .

Cela fait plus que 10 ans qu'il y a un sous-financement chronique dans l'éducation publique et, avec l'inflation, le coût de la vie et une augmentation des élèves dans nos écoles, les conseils scolaires étaient obligés de couper les programmes et il n'y a pas assez de soutien pour nos élèves , avait affirmé, en mars, la directrice exécutive associée de la STF , Angela Banda.

La semaine dernière déjà, trois divisions scolaires urbaines de la Saskatchewan se sont réunies pour demander au gouvernement provincial plus de financement, et ce, au milieu de l'année scolaire.

Dans leur lettre, les divisions scolaires décrivent la croissance sans précédent qu'elles observent, en grande partie attribuable à l'immigration.

Selon la lettre datée du 18 avril obtenue par CBC/ Radio-Canada, à elles trois, ces divisions scolaires ont enregistré une augmentation nette de 1700 élèves, venus de plus de 100 pays différents, depuis le 30 septembre 2022.

Le ministre de l'Éducation de la Saskatchewan, Dustin Duncan, a déclaré lundi que la province était au courant de l'augmentation du nombre de nouveaux élèves au cours des deux dernières années.

Je suis tout à fait disposé à discuter avec les divisions scolaires pour voir s'il n'y a pas un processus différent dont nous avons besoin pour garantir que le financement soit vraiment adapté à la croissance des effectifs , indique-t-il.

La présidente de la Fédération des enseignants de la Saskatchewan, Shauna Weninger, précise qu'une rencontre entre les trois divisions scolaires et le ministre Dustin Duncan est prévue à la mi-mai pour que celles-ci lui fassent part de leurs préoccupations.

Des représentants de divisions scolaires, de syndicats, des parents d'élèves et d'élèves prendront la parole lors de du rassemblement devant le Palais législatif à Regina, samedi après-midi, confirme la STF .

Le ministre de l'Éducation, Dustin Duncan, a refusé l'invitation qui lui a été faite de prendre la parole lors de la manifestation, selon le syndicat.