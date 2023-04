Une enquête indépendante lancée après une arrestation musclée à Whitehorse

Dans un communiqué, la GRC affirme avoir été appelée à intervenir pour appuyer les Services médicaux d’urgence qui s’affairaient auprès de personnes intoxiquées vers 20 h 20 le 8 avril dernier.

Toujours selon le communiqué, les policiers ont constaté des blessures une fois l'arrestation d'une de ces personnes terminée. Ils ont alors immédiatement communiqué avec les Services médicaux d'urgence du Yukon pour qu'ils reviennent l'évaluer .

Aucun autre détail n’a été partagé sinon compte tenu de la gravité de l'affaire, la GRC au Yukon a immédiatement informé le ministère de la Justice du gouvernement du Yukon .

Comme convenu dans le cadre d’une entente interprovinciale, c’est l'Équipe d'intervention en cas d'incident grave de l'Alberta ( ASIRT ) qui se charge de l’enquête en marge d’un processus d’examen interne de la GRC à Whitehorse. La formation et les politiques de la GRC , l'intervention des policiers et l'état de service des membres en cause seront examinés, précise le communiqué.

Il ne s'agit pas de la première enquête menée par l' ASIRT au sujet de la GRC de Whitehorse.

En novembre dernier, l'équipe albertaine avait également été mandatée pour enquêter sur une intervention policière aux hangars d'Air North au terme de laquelle une personne avait été trouvée morte.

Les conclusions de cette enquête n'ont toujours pas été publiées.