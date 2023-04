La Saskatchewan fait retirer une publication Twitter utilisant son logo et son slogan

Le gouvernement de la Saskatchewan a demandé à un utilisateur du réseau social Twitter de retirer une publication dans laquelle il a utilisé le logo et le slogan officiel de la province avant d'ajouter ses propres mots. La province évoque une violation du droit d'auteur.

Le slogan officiel de la Saskatchewan est une croissance qui fonctionne pour tout le monde . Un internaute, Iain MacDonald, a publié sur Twitter une image du slogan et du logo du gouvernement, mais avec la formule : qui fait un don au Parti saskatchewanais .

Dans un message envoyé directement à l’internaute, la province dit qu'il s'agit d’une violation du droit d'auteur et lui demande de retirer immédiatement son message Twitter.

Le logo que vous avez utilisé dans votre publication est protégé par le droit d'auteur du gouvernement de la Saskatchewan , écrit la province. Nous ne vous avons pas donné et ne vous donnons pas la permission d'utiliser ces symboles. Alors, nous vous demandons de le retirer.

Suite à ce message, M. MacDonald affirme qu’il a pris la décision de retirer sa publication.

J'ai été surpris, en fait. […] Je n'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit que c'était peut-être juste. Alors, je l'ai enlevé , affirme Iain MacDonald, qui publie le message du gouvernement provincial sur son compte.

Je savais que les gens seraient intéressés, alors j'ai publié une capture d'écran du message du compte Twitter du gouvernement. Et tout a explosé. Depuis, mon téléphone ne s'est pas arrêté de sonner , déclare-t-il.

Selon Iain MacDonal, les couleurs du logo officiel ressemblent beaucoup à celles du Parti saskatchewanais. De plus, il estime que le slogan du gouvernement provincial ne reflète pas la réalité de la Saskatchewan.

Si la croissance fonctionne si bien, pourquoi les soins de santé sont-ils en si mauvais état? Pourquoi les gens sont-ils dans les couloirs, pourquoi n'avons-nous pas assez de médecins et pourquoi les écoles sont-elles surchargées? , demande l’internaute.

Une autorisation est nécessaire

L’utilisation du logo exige une autorisation de la part du gouvernement de la Saskatchewan, précise la province dans une déclaration.

Le symbole de la gerbe de blé du gouvernement de la Saskatchewan est une marque officielle de la province et est protégé par la loi sur les droits d'auteur. En tant que tel, il doit faire l'objet d'une autorisation avant d'être utilisé dans un document , dit le communiqué.

Lorsque l'utilisation non autorisée du symbole est portée à l'attention du gouvernement, elle est évaluée par des fonctionnaires et des conseillers juridiques afin de protéger l'intégrité du symbole et la marque du gouvernement de la Saskatchewan , précise le communiqué.

La députée de l'opposition officielle, Meara Conway, se dit choquée de voir que le gouvernement dépense des ressources afin de poursuivre cet internaute.

Je pense qu'il est ridicule que le gouvernement donne la priorité à cette question. Bien sûr, les citoyens peuvent se moquer de leur gouvernement. Cela fait partie de la démocratie , déclare Meara Conway.

L’avis de la députée néo-démocrate est partagé par un avocat spécialiste du droit d'auteur et des marques, Graham Hood. Ce dernier affirme que la publication de Iain MacDonald n'est pas illégale .

J'ai été surpris de voir le gouvernement provincial s'en prendre à lui. [...] Cette publication est clairement de nature satirique , affirme Graham Hood.