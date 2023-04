Une augmentation de 10 % du prix des loyers à prévoir cette année à Montréal

Dans la région de Montréal, tout est pratiquement en baisse : les ventes, les prix, le taux d’inoccupation, la construction résidentielle… La seule chose qui sera à la hausse pour l’année 2023, ce sont les loyers sur le marché locatif , a expliqué à Radio-Canada l’économiste à la SCHL Francis Cortellino.

« Pour l’année 2023, on aura une augmentation de 10 % du loyer moyen, si on compare au loyer moyen de 2022. Ce qui est pratiquement la même chose qu’on a eue entre 2021 et 2022. » — Une citation de Francis Cortellino, économiste à la SCHL

Les raisons de cette hausse importante du prix des loyers, si elles sont multiples, se résument néanmoins en un seul mot : la demande.

Comme il est très difficile actuellement pour les ménages d’accéder à la propriété en raison du prix élevé des maisons et condos, mais aussi des taux hypothécaires, de nombreuses personnes préfèrent demeurer locataires en attendant que le marché immobilier se calme. Conséquemment, les logements locatifs deviennent plus rares et donc plus chers.

On a aussi des niveaux de migration très importants , souligne M. Cortellino.

Après avoir connu une forte baisse durant la pandémie, le flux migratoire au Québec a connu un rebond en 2022. Selon l’Institut de la statistique du Québec, la province affichait un solde migratoire externe total de +146 404 en 2022. Un record.

Ces gens-là vont souvent dans le marché locatif dans la région de Montréal. Ça met beaucoup de demandes sur le marché locatif, même si on construit plus d’appartements locatifs , explique l’économiste à la SCHL .

De nombreux organismes cherchent des solutions à la crise du logement à Montréal. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

« Après avoir atteint en 2021 leur niveau le plus élevé en 30 ans, les mises en chantier ont diminué de 25 % en 2022. En 2023, elles continueront de se replier de manière importante. » — Une citation de Extrait de Perspectives du marché de l’habitation – printemps 2023, SCHL

Il y a 10, 15, 20 ans, on ne construisait pas vraiment d’appartements locatifs à Montréal, relate M. Cortellino. Mais dans les dernières années, on en a construit beaucoup. Ils sont neufs, ils sont chers, les loyers sont plus élevés, et ça aussi, ça tire la moyenne des loyers à la hausse.

Bref, on a beau construire plus de logements locatifs à Montréal, le fait qu’ils soient neufs, et donc plus chers, ne les rend pas plus abordables pour les ménages à revenu moyen ou faible. Pas plus que pour la majorité des immigrants.

Environ 16 000 nouvelles unités locatives devraient être achevées en 2023 dans le grand Montréal, estime la SCHL . Ce qui ne sera pas assez pour équilibrer le marché.

Les nouveaux appartements locatifs sont souvent chers dès leur arrivée sur le marché. Ce qui ne les rend pas accessibles aux ménages à faible ou moyen revenu. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Thibault

« Même si on construit beaucoup d’appartements, malheureusement, on n’en construit pas encore assez pour répondre à toute cette demande-là. Donc, ça garde les taux d’inoccupation très faibles. » — Une citation de Francis Cortellino, économiste à la SCHL

Peu de solutions à court terme

Lorsqu’on lui demande ce qu’il faudrait pour rétablir l’abordabilité dans le marché des logements locatifs, Francis Cortellino ne voit pas de solution facile à ce problème.

La solution à moyen et long terme, c’est vraiment d’ajouter le plus d’offres sur le marché pour tenter de rétablir l’abordabilité , explique-t-il. Plus il y aura de logements libres à louer et plus les forces du marché agiront sur le prix des loyers.

On a parlé beaucoup pendant la pandémie de hausses de prix très fortes, de surenchère, d’offres multiples, de hausses importantes de loyers, d’évictions… Tous ces phénomènes-là sont des symptômes d’un déséquilibre présent sur le marché et la maladie, c’est le manque d’offre.

Or, si elle fait monter le prix des loyers, une offre trop faible de logement a aussi des impacts sur le développement économique des régions, souligne l’économiste. Sans une offre de logements raisonnable, une région ne peut attirer de nouveaux travailleurs de l’extérieur. Ce qui aggrave la pénurie de main-d’œuvre pour les entreprises et les commerces.

Le manque de logements locatifs nuit aussi aux collèges et aux universités qui tentent d’attirer des étudiants de l’extérieur dans la région, souligne M. Cortellino.

Or, il n’y a pas qu’à Montréal où on doit composer avec cette problématique.

Dans la plupart des grandes villes canadiennes, c’est un peu le même scénario. On anticipe une baisse des ventes, une baisse des prix en 2023, moins de construction résidentielle, des taux d’inoccupation qui restent faibles, des hausses de loyer importantes. Toutes les grandes villes sont la même tendance pour 2023 , résume l’économiste de la SCHL .

Mais comme le dicton nous le rappelle, quand on se compare, on se console. Montréal demeure malgré tout l’un des marchés les moins chers pour se loger parmi les grandes villes canadiennes.

C'est à Vancouver que le prix des loyers est le plus élevé au Canada. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Kevin Mcintyre-Tor

Les loyers les plus élevés au Canada sont actuellement à Vancouver, où un appartement d'une chambre à coucher coûtait 2743 $ par mois en mars dernier, soit 17,3 % de plus qu'en mars 2022. Les logements de deux chambres à coucher atteignaient en moyenne 3653 $ par mois, un montant 21,5 % plus élevé qu'à la même période l'an dernier.

À Toronto, le loyer moyen des logements ayant une chambre à coucher était de 2506 $ par mois, en hausse de 22,2 % par rapport à mars 2022. Celui des logements de deux chambres à coucher atteignait 3286 $ par mois, en hausse de 19,7 % sur un an.

Avec une entrevue réalisée par Jacaudrey Charbonneau