La longue route remplie d’embûches d'Abigaël Walker

Alors qu’elle devrait avoir toute la vie devant elle, les pronostics sont très pessimistes. On lui donne une espérance de vie de 5 à 7 ans seulement. Son médecin nous avait dit: "Ne regardez pas ça! On veut la meilleure qualité de vie possible pour Abigaël, mais ne la mettez pas dans une bulle.

Son histoire touche alors toute la communauté sherbrookoise. Un événement sportif et rassembleur est organisé par sa marraine pour venir en aide financièrement à sa famille. La première édition [de La course des Millepattes] a été tout simplement incroyable. On a eu tellement une belle dose d'amour , se souvient Abigaël.

Galvanisée par l’événement, la jeune fille propose alors à ses parents d’en faire une activité annuelle. Inspirée par l’émission de télévision de Chantal Lacroix, Abigaël veut elle aussi donner au suivant. La Course des Millepattes devient un événement qui profite encore aujourd'hui à d'autres familles, comme la sienne, touchées par la maladie d’un enfant.

De mal en mieux... en pire!

Les années passent et Abigaël prend du mieux. Elle cesse même les traitements de cortisone qui provoquent des effets secondaires indésirables sur son humeur et sur son apparence physique. Je perdais du poids, l’enflure diminuait. Les gens me disaient: "tu as l’air vraiment bien. Tu es belle. Tu rayonnes." C’était le fun à entendre.

Sournoisement, un autre problème majeur de santé s’installe : un trouble du comportement alimentaire pour lequel elle devra être hospitalisée pendant quatre mois.

« À un moment donné, je suis tombée dans l’excessivité du sport, de l'entraînement. Je ne mangeais presque plus. » — Une citation de Abigaël Walker

Revenir sur cette période fait monter beaucoup d’émotions chez sa mère, Myriam. Le trouble alimentaire, quand elle a été hospitalisée en pédopsychiatrie, c'est la pire des choses. C'est comme dans un film. Tu laisses ton enfant et tu repars en tenant la porte fermée. Tu t'en vas à la maison et la vie continue. Alors qu'en pédiatrie, tu es toujours avec ton enfant, tu l'accompagnes, tu dors là, tu manges là, tu prends ta douche, tu es là tout le temps, mais pas en pédopsychiatrie. Elle était là pour se soigner, pour soigner son trouble alimentaire, pour se retrouver.

Abigaël arrive à s’en sortir aux prix de nombreux combats. Elle s’accroche grâce à son courage, mais aussi grâce à l’amour de sa famille et aussi du soutien du personnel médical qui a fait la différence dans sa guérison. Ça a été, je pense, mes années les plus difficiles , se rappelle avec émotion, Abigaël.

Aujourd'hui, 10 ans après le diagnostic de la polychondrite, la vie est plus douce pour Abigaël. Elle ignore ce que demain lui réserve, mais elle continue d’avancer. Elle étudie pour devenir infirmière en pédiatrie pour pouvoir un jour à son tour, donner au suivant. Je m'ennuie des hôpitaux, il faut croire!