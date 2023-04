Des migrants renvoyés au Canada après avoir traversé un pont ferroviaire américain

Les douanes et la protection des frontières des États-Unis soulignent que le pont ferroviaire reliant Buffalo, dans l’État de New York, à Fort Erie, en Ontario, représente l’une des voies traîtresses et dangereuses utilisées pour entrer illégalement dans le pays.

Les autorités précisent que les trois hommes ont été arrêtés après que des agents patrouillant sur la rivière Niagara eurent remarqué une activité suspecte sur le pont ferroviaire international mercredi soir.

L'agence fédérale affirme avoir arrêté 24 non-citoyens essayant de traverser la frontière dans la région de Buffalo au cours des 60 derniers jours.

La modernisation de l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis le mois dernier a été largement critiquée par les défenseurs des droits des immigrants, pour qui cela poussera les migrants à entreprendre des voyages plus dangereux.

Une semaine plus tard, deux familles de quatre personnes sont mortes en tentant de rejoindre illégalement les États-Unis via le territoire mohawk d'Akwesasne, qui chevauche des parties de l'Ontario, du Québec et de l'État de New York.

