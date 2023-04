Cinq travailleurs de l’Abitibi-Témiscamingue ont perdu la vie en 2022

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) dresse aujourd'hui son bilan de l'année 2022 pour les décès et les blessures au travail, à l’occasion du Jour de deuil national au Canada, une journée de commémoration des victimes de ces accidents.

En Abitibi-Témiscamingue, cinq personnes sont décédées l’an dernier et 2551 lésions professionnelles ont été recensées, dont 231 maladies liées au travail.

Les travailleurs et travailleuses qui sont les plus susceptibles de subir un accident sont ceux qui ont été récemment embauchés, peu importe leur âge. Ça, ça démontre toute l’importance d’informer adéquatement les employés des risques qui sont associés à leur travail, de bien les former et de bien les superviser , explique la responsable des communications pour la CNESST, Allison Ouellet.

Au Québec, 216 personnes ont perdu la vie l’an dernier au travail. En tout, 147 d’entre elles sont mortes à la suite d’une maladie professionnelle, souvent après plusieurs années, alors que 69 travailleurs ont subi un accident mortel. En 2022, 161 962 lésions professionnelles ont aussi été rapportées.

Une augmentation inquiétante

Selon les données de la CNESST, une augmentation marquée des décès et des lésions professionnelles a été observée au cours des deux dernières années au Québec.

Nombre de décès et de lésions professionnelles pour 2021-2022 au Québec Nombre de décès et de lésions professionnelles pour 2021-2022 au Québec 2021 2022 Lésions professionnelles 127 375 161 962 Décès 207 216

Le nombre de décès continue aussi d'augmenter en Abitibi-Témiscamingue, alors que la région a connu en 2022 son pire résultat depuis plusieurs années.

Nombre de décès liés au travail en Abitibi-Témiscamingue de 2018 à 2022 Nombre de décès liés au travail en Abitibi-Témiscamingue de 2018 à 2022 Année Nombre de décès 2018 1 2019 3 2020 3 2021 4 2022 5

C’est une augmentation inquiétante, qui est aussi observée dans d’autres provinces. Cela s’expliquerait en partie par la conjoncture économique et démographique du Québec, par un changement du monde du travail et aussi par un renouvellement important de la main-d’œuvre , mentionne Allison Ouellet.

Il y a une prise en charge déficiente de la santé et de la sécurité au travail. Une mauvaise planification ou un manque de supervision sont aussi souvent en cause , ajoute-t-elle.

À l'occasion de ce Jour de deuil pour la CNESST, les drapeaux du Québec à l'Assemblée nationale ainsi qu'au siège social de l'organisme sont mis en berne.