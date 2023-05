Le réchauffement climatique modifie l’habitat du caribou forestier des T.N.-O.

D'après leur étude, publiée dans la revue Ecological Applications (Nouvelle fenêtre) (an anglais), les changements climatiques vont forcer le caribou forestier à se déplacer davantage vers le nord du territoire.

« On s'est rendu compte qu'il y aurait des changements assez radicaux dans la qualité d'habitat aux Territoires du Nord-Ouest. » — Une citation de Mathieu Leblond, scientifique, Environnement et Changement climatique Canada

De 2020 à 2022, une équipe multidisciplinaire d’une quinzaine de chercheurs provenant entre autres d’Environnement et Changement climatique Canada, du Service canadien de la faune et du Service canadien des forêts, a cherché à comprendre les effets des changements climatiques sur l’habitat du caribou forestier.

D'après Mathieu Leblond, l’équipe a étudié la qualité de l’habitat et la dynamique des populations, soit le taux de survie et la reproduction, ce qui nous donne de l’information sur combien de caribous on s'attend à retrouver dans les 100 prochaines années.

Mathieu Leblond, chercheur scientifique pour Environnement et Changement climatique Canada, a participé à l'étude publiée dans la revue Ecological Applications. Photo : Fournie par Mathieu Leblond

Il y a environ 7000 caribous forestiers aux Territoires du Nord-Ouest. Comme son nom l’indique, l'animal vit dans la forêt boréale, en petits groupes, sur un vaste territoire de 440 000 km carrés qui s’étend du sud-ouest au nord-ouest du territoire.

Feux de forêt et nouvelle végétation

Dans le sud des T.N.-O. , près des frontières avec l’Alberta et la Colombie-Britannique, les changements climatiques vont provoquer une perte d’habitat, explique Mathieu Leblond. Et plus au nord-ouest, dans la région d’Inuvik, on constate des gains, davantage d’habitats de bonne qualité pour le caribou , dit-il.

Les causes principales de cette modification de l’habitat sont, en premier, l'augmentation de la fréquence des feux de forêt et leur intensité, qui vont gruger une partie de la forêt boréale, là où vit le caribou forestier.

Puis, on s’attend à des changements dans la composition de la végétation.

Qui dit des températures plus chaudes dit aussi toute une gamme de végétaux différents , dit Mathieu Leblond. En d’autres mots, la végétation du nord de la Colombie-Britannique et de l’Alberta, une forêt tempérée moins propice pour le caribou, va monter jusque dans le sud des Territoires du Nord-Ouest.

Les T.N.-O. , milieu idéal pour étudier le caribou

Ce qui a motivé les chercheurs à étudier le caribou forestier dans le territoire est le fait que son habitat naturel est très peu perturbé par l’homme, contrairement aux autres régions du pays où on retrouve cette espèce de caribou. Et il y a moins de données sur cette espèce aux T.N.-O.

L'habitat du caribou forestier est davantage perturbé au sud du pays qu'aux Territoires du Nord-Ouest. Photo : Gracieuseté : Jean-Simon Bégin

Mais évidemment, selon Mathieu Leblond, s’il y a plus d’ouverture de chemins, plus de coupe forestière, plus d’exploitation minière ou pétrolière dans le futur, ce sont des impacts qui seront négatifs pour le caribou.

Et le déplacement des groupes de caribou forestier dans d'autres régions des T.N.-O. aura aussi des conséquences pour les populations locales qui en dépendent pour la chasse, selon le chercheur : Si le caribou, dans quelques années, quitte complètement un secteur, les communautés qui en dépendent vont évidemment en pâtir parce qu'elles n’auront plus accès à la ressource.

Bonne nouvelle toutefois, les chercheurs n’envisagent pas davantage de déclins de l’espèce dans le futur, malgré la modification de son habitat.