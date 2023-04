Autour du feu pour raviver la flamme francophone des jeunes en N.-É.

Clare c’est pas mal francophone et ça va nous aider à garder le vocabulaire francophone dans nos bouches et on ne va pas utiliser l’anglais comme on fait à Greenwood , croit Haden Kennedy.

La présidente du conseil étudiant de l’école Rose-des-Vents, Maya Bernier, est un peu du même avis.

Quand on est entouré de personnes qui parlent le français et qui veulent parler en français, ça nous influence vraiment à parler le français , dit-elle.

Haden Kennedy est trésorier au conseil étudiant de l'école Rose-des-Vents à Grenwood en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Rebecca Martel

Le rassemblement jeunesse du Conseil scolaire acadien provincial ( CSAP ) appelé Autour du feu réunit des jeunes de 9e à la 12e année pour quelques jours d’activités de toutes sortes.

Un événement annuel organisé par et pour les jeunes qui a commencé en 2015, mais qui a été interrompu en 2019 par la pandémie.

Maya Bernier ( à gauche) et Julie Jean-Smith (à droite) sont excitées de participer au rassemblement des jeunes francophones de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Rebecca Martel

C’est la première année que le rendez-vous est de retour, ce qui fait que certains des plus vieux comme Julie Jean-Smith, qui se préparent pour l’université en sont à leur première fois.

On est en train de travailler fort pis c’est bon d’avoir un break de s’amuser et de rencontrer des personnes , dit-elle

Le responsable de la programmation et de l’animation culturelle au CSAP , Pierre-Alexandre Bigras admet que l’organisation de ce genre d’événement n’est pas simple.

C’était un défi logistique , dit-il. Allez chercher des jeunes de Chéticamp et des jeunes de l'Isle Madame pis de les ramener dans l’ouest a son lot de défis.

L'Université Sainte-Anne, à Pointe-de-l'Église en Nouvelle-Écosse, est partenaire de l'évènement. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Les élèves francophones de partout dans la province sont logés dans une résidence étudiante de l'université. L'équipe d’organisation a dû mettre les bouchées doubles pour que tout soit près puisque les étudiants viennent tout juste de quitter les dortoirs.

On était sur le ménage pour que se soit spic and span quand les jeunes sont arrivés , confie Pierre-Alexandre Bigras.

Durant moins de trois jours, les jeunes auront un spectacle de cirque et une douzaine d’ateliers, où ils pourront faire du sport, de la poterie, de la photo et toutes sortes d'activités de groupe pour créer des liens et tout ça dans la langue de Molière.

Mel Rezaei Noei est en secondaire 4 à l'école Roses-des-vents dans la vallée d'Annapolis. Photo : Radio-Canada / Rebecca Martel

Quand tout le monde autour de toi parle en français, ça t’encourage aussi à parler français , admet la jeune Mel Rezaei Noei.

On veut faire l’effort de parler en français et de faire les activités en français , ajoute Julie Jean-Smith.