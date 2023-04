Trois travailleurs décédés à la suite d’un accident de travail dans la région en 2022

Trois travailleurs ont perdu la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2022 lors d'un accident de travail, soit deux de moins qu'en 2021. De plus, 8 travailleurs ont succombé à la suite d'une maladie professionnelle, contre 10 l'année précédente.

Il y a donc eu 11 décès liés au travail en 2022 contre 15 en 2021.

Toujours dans la région, 6194 personnes ont subi une lésion à la suite d'un accident de travail et 1340 personnes ont été touchées par une maladie professionnelle.

Le secteur d’activité avec le plus de lésions et de maladies professionnelles est celui des soins de santé et assistance sociale, avec 2974 cas recensés.

Ces données ont été dévoilées vendredi par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) qui souligne vendredi le Jour du deuil. Cette journée commémorative vise à honorer la mémoire des personnes décédées ou blessées lors d'accidents de travail.

Le 28 avril, la CNESST rappelle l’importance de rendre les milieux de travail plus sains et sécuritaires. Selon le responsable des communications de la CNESST, David Blouin, la commission souhaite créer une culture de prévention dans les milieux de travail.

Décès liés au travail par catégories en 2022 Décès liés au travail par catégories en 2022 Québec Saguenay-Lac-Saint-Jean Accidents du travail 69 3 Maladies professionnelles 147 8 Total 216 11

Il arrive encore beaucoup trop d’accidents sur nos milieux de travail. Un accident est un accident de trop. On veut donc profiter de la journée pour rappeler aux employés et aux employeurs l’importance d’identifier les risques dans leur milieu , explique David Blouin

Lésions liées au travail par catégories en 2022 Lésions liées au travail par catégories en 2022 Québec Saguenay-Lac-Saint-Jean Accidents de travail 149812 6194 Maladies professionnelles 12150 1340 Total 161962 7534

La COVID-19 en partie responsable

Les infections à la COVID-19 expliquent cependant la majeure partie des cas. Le secteur de la fabrication de bien durable et celui de la construction sont les deux autres secteurs avec le plus de cas recensés avec 667 et 441 cas respectivement. Au Québec, 149 812 accidents de travail ont été chiffrés.

La CNESST souhaite qu’autant les employeurs que les employés collaborent à la démarche de prévention dans leurs milieux de travail.

David Blouin est responsable des communications de la CNESST. Photo : Radio-Canada

Ça consiste à identifier les risques pour par la suite trouver des solutions pour corriger le risque identifié. L’employeur doit aussi mettre en place des mesures de contrôle pour éviter que le risque se représente , a indiqué le responsable des communications de la CNESST , David Blouin.

Il ajoute que les accidents de travail font également des victimes collatérales.

« Ça ne touche pas seulement le travailleur, mais ça touche également ses proches, ses collègues et son employeur. C’est important d’en être conscients. » — Une citation de David Blouin, responsable des communications de la CNESST

La CNESST s’engage à continuer de partager ses messages de prévention à partir de publicités diffusées partout dans la province.

Le Jour du deuil a été officiellement reconnu par le gouvernement du Canada en 1991. En 2003, le Bureau international du Travail a décrété le 28 avril comme la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail.

C’est en 2010 que l’Assemblée nationale du Québec a promulgué le 28 avril comme le Jour commémoratif des personnes décédées au travail.

D'après un reportage d'Alexis Desnoyers