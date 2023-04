Exportation de fruits de mer : « Ce gouvernement se traîne la patte »

En ce qui concerne les nouveaux marchés, il y a en fait beaucoup de travail en cours en ce moment, en ce qui concerne cette opportunité en Inde, en France et dans le sud-est des États-Unis , explique la ministre.

Mais selon l’opposition officielle, cela est insuffisant.

Le gouvernement pourrait en faire beaucoup plus, en termes d’innovation et en termes de trouver des nouveaux marchés d’exportation pour le crabe et le homard et les autres fruits de mer , soutient Jacques LeBlanc, député libéral de Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé.

« On sait que l’industrie du crabe, à l’heure actuelle, a des défis, des grands défis, en termes des marchés d’exportation. » — Une citation de Jacques LeBlanc, député libéral de Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé

L’importance de trouver de nouveaux marchés

Le député Jacques LeBlanc dit que le problème, ce n’est pas la ressource, mais plutôt la difficulté de trouver des débouchés. Je pense que le crabe, la ressource, est là. La pêche, l’information que j’ai reçu, que je reçois encore, la pêche va très bien. Le défi, c’est qu’on ne peut pas trouver des marchés pour l’exportation.

Le député libéral de Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé, Jacques LeBlanc, estime que la Loi sur la Société sur la protection des animaux devrait être mise à jour. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Selon les libéraux, le gouvernement aurait les moyens de soutenir davantage l’industrie. C’est pas acceptable de voir qu’il y a des sommes qui sont attribuées dans les budgets et que le gouvernement ne veut pas faire sa responsabilité pour nos petites et moyennes entreprises, nos industries qui sont si importantes pour les gens du Nouveau-Brunswick , martèle Jacques LeBlanc.

« On croit que ce gouvernement se traîne la patte pour trouver des marchés. » — Une citation de Jacques LeBlanc, député libéral de Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé

La ministre fait preuve d’optimisme

La ministre Dunn ne s’est pas engagée à consacrer davantage de fonds pour explorer de nouveaux marchés d’exportation.

Toutefois, elle souligne que des efforts sont déployés pour tenter de trouver de nouveaux acheteurs, comme la province le fait depuis longtemps. Nous avons une équipe qui commercialise du crabe à Barcelone, au moment où nous parlons, et récemment, ils sont également allés à l'exposition sur les fruits de mer de Boston , relate la ministre.

La ministre responsable d'ONB, Arlene Dunn, assure que son gouvernement travaille à trouver de nouveaux marchés pour les produits de la mer. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Je souhaite que la ministre de l’Agriculture, Aquaculture et Pêches [Margaret Johnson, NDLR ], que je sais est à Barcelone, va amener des résultats qui sont positifs pour amener des nouveaux contrats d’exportation de nos denrées qui sont des fruits de mer , dit le député de Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé.