Un homme doit payer 21 600 $ après avoir construit un saut à vélo dans un parc national

Il n’est pas rare de voir des sentiers ou des structures illégales dans les parcs nationaux, sur les terres publiques ou dans les parcs provinciaux , a expliqué Katie Morrison, directrice générale de la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNPC) du sud de l’Alberta.

« Ce genre d’activités, même si elles semblent ne pas avoir d’impact majeur, peut vraiment avoir des répercussions sur le parc lorsque cela survient à plus grande échelle. » — Une citation de Katie Morrison, directrice générale de la Société pour la nature et les parcs du Canada du sud de l’Alberta

L’incident s’est produit en 2019, alors que l’homme travaillait pour le transporteur ferroviaire Canadien Pacifique à titre de contremaître. Selon Parcs Canada, il a utilisé une chargeuse frontale pour construire le tremplin pour vélo dans une portion longeant les voies ferrées, près du col de Kicking Horse.

L’agence canadienne affirme que, en s’y prenant de la sorte, il a endommagé deux sites archéologiques, soit le lieu historique de la Grande Pente , et un camp de travail utilisé lors de la construction des tunnels en spirale.

Cela fait partie de l’histoire de la construction du chemin de fer, c’est pourquoi ces deux sites sont importants , explique Paul Friesen, superviseur des parcs nationaux de Lake Louise, de Yoho et de Kootenay.

Trois chefs d’accusation

L’homme a été inculpé de trois chefs d’accusation pour destruction de la flore, destruction d’une structure historique et pour conduite d’un véhicule hors route. Il a été reconnu coupable pour ces trois chefs d’accusation au début de 2023 par un tribunal de Golden, en Colombie-Britannique.

Il est ainsi condamné à payer 11 800 $ d’amende, et 9800 $ à titre de dédommagement.

Paul Friesen a indiqué qu’une partie du montant sera utilisée pour réhabiliter le site en question et qu'une autre sera versée dans un fonds pour les dommages environnementaux qui vise à restaurer l’environnement naturel et à conserver la faune et la flore .

L’homme a été licencié par le Canadien Pacifique peu après la découverte du saut à vélo, mais son syndicat a déposé un grief ordonnant qu'il soit réintégré en 2021. Un arbitre a évoqué le fait qu'il était relativement jeune, puisqu'il avait 25 ans lors des événements, et l'honnêteté de ses actes comme circonstances atténuantes.

Le plaignant est un bon candidat pour l'entreprise et devrait avoir une autre occasion de faire ses preuves et de mettre cet incident stupide derrière lui , a écrit l'arbitre John Moreau dans sa décision.

Des sentiers illégaux

Katie Morrison précise qu’il est rare qu’une personne construise un tremplin pour vélos dans un parc national, tout en rappelant que les sentiers illégaux, eux, sont plus communs.

En règle générale, un nouveau chemin se constitue lorsqu’un individu emprunte un certain passage de manière répétée hors des sentiers usuels. Dans d’autres cas, les gens débroussaillent ou abattent des arbres pour former un passage.

Il pourrait y avoir des impacts sur la faune et la flore, sur le sol et la végétation s’il y a un grand nombre de ce genre de nouveaux sentiers ou d’infrastructures pirates, explique Mme Morrison. On pourrait constater une augmentation des conflits entre les humains et la faune, et une diminution de la valeur du parc national et du séjour pour tout le monde.

Les sentiers non officiels ont également été qualifiés de problèmes dans le dernier plan de gestion du parc national Banff, qui fixe l’objectif de les réduire de 20 % par rapport aux niveaux de 2019.

Paul Friesen espère que la lourde amende infligée dans cette affaire incitera la population à respecter les règles des parcs nationaux.

« Les parcs nationaux sont des endroits spéciaux et ils sont protégés pour une bonne raison. » — Une citation de Paul Friesen, superviseur des parcs nationaux Lake Louise, Yoho et Kootenay