Des stations de la ligne bleue du métro seront fermées dimanche

La Société de transport de Montréal (STM) prévient ses usagers qu'elle fermera six des stations de la ligne bleue du métro, dimanche, de 5 h 30 à 19 h.

Il s'agit des stations Acadie, Outremont, Édouard-Montpetit, Université-de-Montréal, Côte-des-Neiges et Snowdon.

Cette fermeture exceptionnelle n'aura pas pour effet d'interrompre complètement le service sur la ligne bleue : il sera maintenu entre les stations Parc et Saint-Michel.

La STM offrira un service de navette toutes les 15 minutes, de 5 h 30 à 7 h, et toutes les 10 minutes, de 7 h à 19 h, entre les stations Snowdon et Jean-Talon; stations toutes deux universellement accessibles. Ces deux stations sont également reliées à la ligne orange, où le service ne sera pas interrompu.

Cette navette – la 809 – s'arrêtera à chacune des stations de métro de la ligne bleue et sera offerte dans les deux directions.

Les stations ci-dessus seront desservies par la navette 809 le 30 avril 2023. Photo : Capture d'écran - Société de transport de Montréal

La STM dit qu'elle doit se résoudre à cette fermeture en raison de contraintes liées aux travaux d’accessibilité à la station Édouard-Montpetit et compte tenu de l’emplacement des appareils de voies nécessaires au retournement des trains .

L'accessibilité à la station Édouard-Montpetit

Afin de rendre la station Édouard-Montpetit accessible à tous, la STM installera deux ascenseurs et agrandira l'édicule de cette station du nord-ouest de Montréal.

Le nouvel édicule comprendra un escalier, deux lignes de perception, en plus d’un ascenseur qui reliera tous les niveaux, en direction Saint-Michel. Un second ascenseur, installé du côté nord, reliera les niveaux passerelle et quai en direction Snowdon.

Actuellement, 26 des stations du métro montréalais sont universellement accessibles. D'ici 2025, la STM compte en avoir quatre de plus. Cinq chantiers d’accessibilité universelle sont en cours dans diverses stations de métro.