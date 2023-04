Des bouteilles pour la terrasse

« En avril, ne te découvre pas d’un fil », recommande le dicton. Or, avec le mercure qui grimpe, on peut faire une exception. Ces quatre bouteilles sont à mettre au frais pour savourer ce moment.

Petit prix, grand rosé

La famille Robert produit du vin à Rougemont depuis 2007. Les années passent, les vignes gagnent en maturité et le vigneron, en expérience. C’est ainsi que sans surprise le rosé 2022 se révèle plus complexe et meilleur que jamais. Dans le verre, l’assemblage de frontenac gris, de vidal et de petite perle sent bon la rose, l’orange et les framboises. L’attaque juteuse est remplie de notes fruitées. Pendant longtemps, ce rosé possédait une dose de sucre afin de rendre le vin plus agréable. Ce n’est plus le cas. Il est sec et équilibré.

Coteau Rougemont Versant 2021, Code SAQ : 12644153, 16,65$ Photo : Courtoisie SAQ

Gros blanc

Cahors est synonyme de gros rouge. Or, les vignerons de cette région cultivent de plus en plus de blanc. Bien que cette couleur ne soit pas autorisée dans l’appellation, elle représente près de 2 % de la production. Le vigneron Fabien Jouves est reconnu pour ne jamais suivre les règles établies. Il produit un vin de soif, appelé le Nectar des dieux, vendu dans une bouteille d’un litre. Il réunit du chardonnay, du colombard, du sauvignon gris, de la marsanne et de la roussanne. Cet assemblage hors du commun sent bon la pêche, la poire et le cerfeuil. L’attaque vibrante se prolonge dans des parfums de salade de fruits. Parfait pour une grosse soif, mais surtout, idéal pour un apéro avec les amis.

Fabien Jouves NDD - Nectar des Dieux 2021, Code SAQ : 14980759, 29,35 $ Photo : Courtoisie /SAQ

Ne vous fiez pas aux apparences

La robe pâle de ce vin grec et ses parfums de petits fruits rouges semblent indiquer que ce rouge sera léger. C’est faux ! À base de la variété xinomavro, il possède assez de corps et de tannins pour accompagner une côte d’agneau grillé. Le xinomavro est une variété de raisin typique de la région de Naoussa, dans le nord de la Grèce. Son nom signifie amer noir . Dans cette cuvée vendue à très bon prix, le xinomavro dévoile des notes épicées de prune, de cerises confites et de fenouil. À mettre dans le seau à glace une dizaine de minutes avant de servir.

Kir-Yianni Cuvée Villages Naoussa 2019, Code SAQ : 13990613, 16,05 $ Photo : Courtoisie /SAQ

Pour remplacer le dessert

Les distilleries du Québec ne se démarquent plus uniquement avec le gin. Elles offrent une alternative québécoise à une foule de spiritueux dont la liqueur d’amandes amaretto. Celle de la distillerie Wabasso, à Trois-Rivières, sent la cerise. L’entreprise trifluvienne utilise du sucre de canne brut dans sa boisson, ce qui rend la liqueur encore plus riche et gourmande. La distillerie intègre aussi du chocolat noir pour encore plus de rondeur et de saveur. C’est divin sur de la crème glacée ou dans le shaker en amaretto sour.