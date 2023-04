Moratoire sur les importantes hausses des tarifs au CHSLD Domaine Saint-Dominique

Plusieurs familles de résidents du Domaine Saint-Dominique ont décrété d’importantes hausses de tarifs pour la prochaine année, atteignant parfois plusieurs milliers de dollars. Devant la grogne, Patrick Gilbert, le propriétaire du CHSLD privé non conventionné, met en place un moratoire temporaire sur toutes les hausses passées et à venir.

Par courriel, il affirme mettre en place ce moratoire temporaire dans l'attente d'une solution viable dans ses discussions avec le ministère de la Santé et des Services sociaux avec lequel il travaille à trouver une voie de passage.

La mère de Carole et Jean Bédard est une résidente depuis plusieurs années. Sans le moratoire, son loyer aurait atteint 89 000 $ pour la prochaine année. Dans la dernière année, il y a eu une première augmentation de 2000 $ pour ses frais et il y a eu une deuxième dans le renouvellement du bail. Donc on était rendu à 4000 $ d’augmentation , témoigne Carole Bédard.

Sans le moratoire, le loyer aurait atteint 89000 $ pour la prochaine année. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Le gouvernement du Québec souhaite procéder à un conventionnement des CHSLD privés pour standardiser les hébergements longue durée. Mais ce processus s’accompagne de la mise aux normes des services qui sont offerts, ce qui s’accompagne parfois d’une hausse des coûts pour les propriétaires.

Le père de Françoise Trudel, la porte-parole des usagers, a aussi vu ses tarifs augmenter de façon importante. On comprend le propriétaire qui doit répondre aux normes ministérielles, sans aide financière. Son recours c’est donc de se retourner vers les résidents et leur refiler la facture, mais ce ne sont pas aux résidents à payer pour ça , indique-t-elle.

Il est clair que ce n’est pas aux aînés de payer d’assumer la facture du conventionnement , affirme la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, en entrevue à L’info maintenant.

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, accompagnée de Christian Dubé, ministre de la Santé. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Elle confirme l'existence d'une enveloppe financière conventionnée pour tous les CHSLD privés. Une fois qu'ils deviennent conventionnés, il y a du financement qui arrive. Donc ça va permettre aussi de régulariser la situation financière , ajoute la ministre déléguée.

À quand le conventionnement ?

On est déjà en train de travailler avec un petit groupe de 16 CHSLD privés. Éminemment, on va annoncer que ce petit groupe sera conventionné , soutient Sonia Bélanger. Elle ne dit pas si le CHSLD Domaine Saint-Dominique, situé à Québec, est dans cette liste, mais elle a demandé d’accélérer les travaux pour que tous les CHSLD soient conventionnés.

Entre-temps, le Domaine Saint-Dominique est sous tutelle depuis le 30 septembre dernier. Dernièrement, la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés a prolongé son administration provisoire jusqu'au 26 septembre prochain.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale s’assure ainsi que le centre d'hébergement rehausse la sécurité et les soins et services offerts aux personnes hébergées. Ils sont sur la bonne voie , allègue Sonia Bélanger.

En attendant le conventionnement, Françoise Trudel demande que le gouvernement permette aux résidents de payer dès maintenant les mêmes tarifs que s’ils étaient dans un CHSLD public ou privé conventionné.

Avec des informations de Pierre-Alexandre Bolduc et Julie Drolet.