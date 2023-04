Des Jeux paralympiques organisés pour la première fois dans une école de Grand Barachois

Ce sont des jeunes de troisième et quatrième année qui ont conçu le chandail de ces premiers Jeux paralympiques. En plus des jeunes créateurs, on remarque de gauche à droite: Jacques LeBlanc, député de Shediac-Beaubassin-Cap Pelé; Mireille Bertin-Post, Remi Ouellette, ancien de l'école PETL et Serge Léger, maire de Cap-Acadie.

Photo : Yvan Roy