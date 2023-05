Il y a 25 ans, les Foreurs faisaient vibrer Val-d’Or

L’équipe menée par les vétérans Steve Bégin, Jean-Pierre Dumont et Roberto Luongo avait balayé l’Océanic de Rimouski en quatre matchs lors de la série finale de 1998 pour décrocher ce premier titre, qui survenait après seulement cinq ans d’existence de la concession valdorienne.

Près de 3500 amateurs s’étaient entassés dans le Palais des Sports de Val-d'Or pour le match ultime, remporté 9 à 2 dans une atmosphère de fête.

Je me rappelle à quel point c’était la fête en ville , se souvient Mathieu Létourneau, un Valdorien qui s’alignait dans cette édition championne comme joueur de 20 ans.

« On n’était pas à l’ère des médias sociaux. Il fallait être là pour le vivre. Il y avait de l’affichage partout dans les commerces. Les foules étaient exceptionnelles. Lors de la dernière rencontre, tout le monde était habillé en blanc. Ce sont des supers souvenirs qu'on a encore en tête. » — Une citation de Mathieu Létourneau, défenseur des Foreurs en 1997-98

Établis parmi les favoris en début de saison 1997-98, les Foreurs avaient connu une campagne en dents de scie, terminant au 4e rang de leur division. Des échanges majeurs au cours de la période des Fêtes avaient greffé les Christian Daigle, Christian Drolet, Didier Tremblay et Karol Bartanus à l’alignement, mais l’équipe n’a pas pris son envol avant le congédiement de l’entraîneur-chef Richard Martel, à 10 matchs de la fin du calendrier régulier.

Steve Bégin était le capitaine et le grand leader des Foreurs en 1998. Photo : Radio-Canada / Catherine Contant

Une réunion d'équipe déterminante

Appelé en renfort pour diriger l'équipe valdorienne, et ce quelques semaines à peine après avoir démissionné comme entraîneur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda, Gaston Therrien dit avoir vécu les plus beaux moments de sa carrière d’entraîneur lors du printemps 1998.

J’étais déçu pour Richard, qui ne méritait pas ça, affirme-t-il. Je lui donne crédit pour le travail qu’il avait fait avant mon arrivée. Mais même après une grosse fin de saison, je n’étais pas sûr qu’on allait gagner, parce qu’on ne jouait pas en équipe.

« Après avoir perdu les deux premiers matchs contre Shawinigan [en 1re ronde], j’avais organisé une réunion d’équipe avec mon adjoint Roland Cloutier. Ç'avait duré toute la nuit, mais j’ai senti après ça que les gars y croyaient. Il fallait créer un esprit de corps. Le capitaine Steve Bégin avait dit qu’il s’en occupait. C’est là que c’est parti. » — Une citation de Gaston Therrien, entraîneur-chef des Foreurs en 1998

Seul autre Abitibien dans l’alignement de cette édition historique des Foreurs, Jérôme Petit, un attaquant de Barraute, n’oubliera jamais sa saison recrue, qui a fait de lui un champion de la Coupe du Président.

Ça avait été une fierté de me tailler une place parmi cette équipe très forte, lance-t-il. J’avais plus un rôle de réserviste, mais j’ai quand même joué presque tous les matchs en séries. Encore aujourd’hui, j’ai des frissons juste d’y penser. C’était pour moi une année magique d’avoir pu côtoyer autant de grands joueurs, dont plusieurs ont joué dans la Ligue nationale. Partout où on allait en ville, on était traités comme des vedettes, des champions. À 17 ans, je ne suis pas sûr que je réalisais tout ce que je vivais.

Steve Bégin et Dominic Chiasson lors de la parade de la Coupe du Président au centre-ville de Val-d'Or, en mai 1998. Photo : Gracieuseté - Société d'histoire et de généalogie de Val-d'Or

Mathieu Létourneau, qui a marqué le dernier but lors du match ultime de la finale, parle lui aussi de cette Coupe du Président comme le moment marquant de sa carrière de hockeyeur.

On s’en reparle encore aujourd’hui avec les gars, confie-t-il. Une fois que tu as un championnat, tu es un gagnant à vie. Je me rappelle sur le banc lors du dernier match, je regardais Jean-Pierre [Dumont] et Dominic [Chiasson] et on se rappelait le pain noir qu’on avait mangé trois ou quatre ans auparavant comme équipe d’expansion. C’était une fierté spéciale pour un joueur local, mais aussi pour tous les autres. On a prouvé qu’en peu de temps, une équipe bien menée, avec de bons repêchages et de bons échanges, peut avoir du succès.

Le triomphe d'un petit marché

Gaston Therrien, qui avait dirigé l’Océanic de Rimouski au cours des saisons précédentes avant d'aboutir en Abitibi, parle lui aussi d’une victoire importante pour les petits marchés de la LHJMQ.

On disait toujours que les grandes villes avaient l’avantage parce qu'elles avaient plus d’argent pour acheter des joueurs ou au moins négocier avec des montants d’argent. C’était extraordinaire, ce que les Foreurs ont réussi. On ne dépensait pas pour rien et je donne crédit aux joueurs qui acceptaient de venir ici et qui étaient heureux de jouer en Abitibi. J’ai moi-même adoré la région et je n’oublierai jamais cette saison-là , souligne-t-il.

La bannière de la première conquête de la Coupe du Président par les Foreurs a été hissée dans les hauteurs du Palais des Sports de Val-d'Or lors d'une cérémonie tenue en septembre 1998. Photo : Gracieuseté - Société d'histoire et de généalogie de Val-d'Or

Même si les Foreurs ont ensuite vécu la déception de perdre leurs trois matchs lors du tournoi de la Coupe Memorial, à Spokane, Jérôme Petit assure que ce dénouement n’a pas jeté d'ombre sur cette édition championne.

On ne veut pas utiliser ça comme excuse, mais on se rappelle tous de nos problèmes de transport. Sans dire que ç'a jeté une douche d’eau froide, on était déçus à l’interne parce qu’on avait de grandes attentes. Mais quand on est revenus, on a senti l’appui de la population. Je ne sais pas combien de milliers de personnes étaient venues à la parade , relate-t-il.

À peine trois ans plus tard, les Foreurs signaient une deuxième conquête de la Coupe du Président. La troisième est survenue au printemps 2014.