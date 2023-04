Un outil web pour suivre les conditions météorologiques et de navigation sur le fleuve

L’Observatoire global du Saint-Laurent (OGSL) lance une nouvelle version de son outil web Navigation, qui est destiné aux plaisanciers — qu’ils soient dans un kayak, sur un voilier ou sur une planche à pagaie —, pour leur permettre de suivre en temps réel les conditions météorologiques et de navigation sur le fleuve et dans le golfe du Saint-Laurent.

On y retrouve les courants de surface, les niveaux d’eau et les marées, la météo maritime par zone navigable ou encore les forces du vent.

Une fonction de décalage temporel permet d’obtenir les données prévisionnelles sur un horizon de cinq jours.

Certains de nos employés eux-mêmes sont des plaisanciers […], donc on avait quand même un intérêt de se rapprocher des besoins des utilisateurs du Saint-Laurent , raconte la gestionnaire en partenariats et en communication à l’ OGSL , Anne-Sophie Ste-Marie.

Différentes informations sur les conditions de navigation et météorologiques sont rassemblées sous un même outil web. Photo : Capture d'écran

Une version bêta de l’outil web a été rendue disponible en septembre 2021 pour recueillir les commentaires d’utilisateurs. Le système a été complété en juin 2022, mais a été amélioré dans les derniers mois.

Dans la nouvelle version, l’ OGSL a ajouté les prévisions météorologiques terrestres, les couches isobares et une fonction pour enregistrer un itinéraire.

Si on fait toujours un même trajet, par exemple de sa marina à un point de vue, c’est possible de sauvegarder son itinéraire et de le téléverser la prochaine fois qu’on revient dans l’application , explique-t-elle.

Anne-Sophie Ste-Marie est gestionnaire des communications et des partenariats à l'Observatoire global du Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Le site web est comparable à l’application Windy, mentionne Mme Ste-Marie. La différence c’est que Windy utilise des modèles de données qui sont planétaires. On a un outil plus spécialisé pour notre région du monde. On utilise des modèles de la région et des données d’Environnement Canada, avec des gens qui travaillent ici , précise la porte-parole.

Dans des secteurs couverts par un réseau cellulaire, l’outil web s’avère utile pour surveiller les changements fréquents de navigation sur les eaux du fleuve.

Toutefois, il s’agit d’un site web et non une application téléchargeable sur son cellulaire. Le site web est néanmoins accessible par les moteurs de recherche et adapté aux téléphones intelligents.

Anne-Sophie Ste-Marie rappelle qu’on peut créer un raccourci sur la page principale d’un cellulaire pour y accéder plus rapidement. Pour l’instant, les utilisateurs semblent satisfaits de cette façon de fonctionner, mais on n’écarte pas la possibilité dans le futur de faire une application , ajoute-t-elle.

L'Observatoire global du Saint-Laurent est situé à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

En 2019, l’ OGSL a pu compter sur une aide de 1,4 million de dollars pour colliger des données sur les océans. L’organisme avait été mandaté pour mettre en place un vaste système d’observation des océans du Canada. Une partie de cette enveloppe a servi à financer l’outil web.

Par ailleurs, l’ OGSL est aussi responsable del’outil citoyen eCapelan, qui répertorie les endroits où le petit poisson fraie pour se reproduire.

Les utilisateurs sont invités à signaler la date, l’heure et le lieu de la fraie avec une photo. Une fois le signalement effectué, des scientifiques se rendront sur place pour valider l’information. L’équipe tente de déterminer si les changements climatiques ont des conséquences sur le capelan.