Carmen Mukendi, au Congo en toute légalité

Radio-Canada n’a pas pu authentifier les vidéos dans lesquelles on aperçoit Carmen Mukendi enlacer le pasteur, qui prétend se trouver à Kinshasa. Tchèques Bukasa, journaliste et responsable du média en ligne Congo Profond, confirme toutefois qu’elle est arrivée vendredi via l’aéroport de Ndjili.

Dimanche, elle sera au culte dominical d’action de grâce , dit-il.

Carmen Mukendi aurait quitté le Canada pour rejoindre son mari, en fuite depuis un an et demi, une semaine après avoir vu ses conditions de remise en liberté être assouplies. Elle a pu récupérer son passeport et son droit de voyager.

La femme de 39 ans devait jusqu’alors se soumettre à plusieurs conditions, dont celle de demeurer à son adresse actuelle, ne pas quitter le district judiciaire de Québec, déposer tous ses passeports et ne pas faire de demande de renouvellement.

Carmen Mukendi et trois autres disciples de l’église Parole de Vie sont accusés d’avoir harcelé la victime du pasteur et d'avoir brisé une ordonnance de non-publication qui protégeait l'identité de la victime.

Ce dossier doit revenir devant le tribunal le 19 mai pour disposer. Les accusés doivent être présents.

Paul Mukendi toujours en fuite

Paul Mukendi avait fui le pays pour échapper à la justice, quelques heures avant de se rendre en prison pour purger une peine de 8 ans, en août 2021.

Le pasteur a écopé de deux ans supplémentaires en décembre 2021 en raison de ses agissements sur une autre victime.

Il vivrait aujourd’hui libre comme l’air en République démocratique du Congo, son pays d’origine où il est maintenant une figure connue.

Paul Mukendi apparaît sur des panneaux publicitaires au Congo. Photo : Tchèques Bukasa

Selon le journaliste congolais Tchèques Bukasa, Paul Mukendi apparaît sur d'énormes panneaux publicitaires pour promouvoir ses activités pastorales.

Les autorités ont très peu de recours pour tenter de forcer son retour au pays afin de purger sa peine d’emprisonnement puisqu'il n'existe pas de traité d'extradition entre le Canada et la République démocratique du Congo.

Avec des informations de Yannick Bergeron.