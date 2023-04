Déménagement de la radio PLUS 90.7 de Dieppe à Shediac : les départs se multiplient

En fait, deux animateurs, Samuel Chiasson et Mathieu Lewis, ont remis leur démission à cause de ce déménagement.

Vendredi matin, une animatrice bénévole, Joëlle Martin, a annoncé son départ en ondes.

Depuis l'arrivée du nouveau directeur général Jason Ouellette, les départs sont nombreux, tant à l’animation qu’au sein du conseil d’administration. Deux membres du conseil ont annoncé récemment qu’ils quittaient leurs postes.

Samuel Chiasson est l'un des deux animateurs qui ont démissionné cette semaine de la radio PLUS 90.7 de Dieppe. Photo : Radio-Canada / Frédéric Cammarano

La voix de Samuel Chiasson ne sera plus celle de l'émission du matin sur les ondes de PLUS 90.7, la radio communautaire de Dieppe. Il l’a lui-même annoncé en ondes cette semaine, par respect pour les auditeurs , a-t-il expliqué.

Pourquoi?

Parce qu'il n'accepte pas la décision de déplacer les locaux de la radio communautaire dieppoise dans le même bâtiment que ceux de CJSE à Shediac.

Un plan non viable à moyen terme

Samuel Chiasson a choisi de ne pas suivre la directive parce qu’il ne croit pas en la nouvelle direction, menée par Jason Ouellette. Il juge qu’avoir deux radios sous le même toit à Shediac, avec CJSE, n'est pas une bonne chose et il estime que ce plan n’est pas viable à moyen terme.

Je pense que, si tu veux participer à une radio qui parle aux gens de Dieppe, il faut que tu sois sur place, à Dieppe. C'est l'épicentre. C'est là qu’on reçoit nos gens. On avait nos collaborateurs. En la déplaçant à Shediac, ça devient impossible de faire de la radio comme on avait coutume d'en faire les deux dernières années , indique l’animateur démissionnaire.

Radio Beauséjour est une entreprise sans but lucratif composée des radios CJSE 89.5 FM de Shediac et PLUS 90.7 FM de Dieppe. Photo : Facebook : Le Moniteur Acadien

Samuel Chiasson, un ancien animateur de Radio-Canada, ajoute qu’il avait du plaisir à faire de la radio à PLUS 90.7.

Nous étions pertinents, divertissants et c’était agréable de faire de la radio francophone. On a fait de belles choses et on s’en allait vers de belles choses. Ce qui se passe avec le déménagement est regrettable , souligne-t-il.

« Tu ne peux pas sortir de ton milieu et parler de ton milieu. Ce serait une sorte d’hypocrisie pour les gens de Dieppe, car on serait en train de leur mentir. » — Une citation de Samuel Chiasson

Un déménagement temporaire

Le directeur général Jason Ouellette évoquait en entrevue plus tôt cette semaine que ce déménagement temporaire allait selon lui permettre de réaliser des économies et de faire une meilleure utilisation des ressources humaines.

M. Ouellette n'a pas voulu réagir aux propos de l'animateur.

Jason Ouellette explique que le déménagement de la radio communautaire est provisoire. Il souhaite que PLUS 90.7 revienne le plus vite possible à Dieppe. Photo : Radio-Canada / Frédéric Cammarano

Selon Samuel Chiasson, la communauté de Dieppe a besoin d’une radio urbaine, moderne et vivante. Le déménagement de PLUS 90.7 à Shediac n’annonce rien de bon, dit-il.

Cette radio va mourir de sa belle mort , prédit-il.

Un déménagement légal, selon le CRTC

Le déménagement du bureau de la radio PLUS 90.7 de Dieppe dans les bureaux de Shediac n’enfreint ni leurs conditions de licence, ni les règlements actuels du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada Acadie, le CRTC explique que le titulaire doit s’assurer que le déplacement d’un studio à un autre endroit n’aura pas d’incidence sur le respect des exigences réglementaires, notamment en termes de programmation et ne doit pas affecter les périmètres techniques des antennes.

Avec les informations de Frédéric Cammarano