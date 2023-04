Clubhouse licencie la moitié de son personnel

Le réseau social audio, Clubhouse, qui a connu une ascension fulgurante en 2020, peine à retenir ses adeptes trois ans plus tard. L’entreprise a annoncé dans un billet de blogue supprimer la moitié des postes de l’organisation.

La société n’a pas précisé le nombre auquel cela correspond, mais en octobre, le cofondateur de Clubhouse Paul Davison, avait affirmé compter une centaine de personnes en ses rangs.

L’application Clubhouse a connu un succès monstre en 2020, avec 2 millions d'utilisateurs et d’utilisatrices au quotidien.

À son lancement, seul un nombre restreint de personnes – surtout des vedettes de la Silicon Valley – y avaient accès, sur invitation seulement. Puis, le réseau social s’est étendu au grand public à l'été 2021.

Son modèle qui misait sur des conversations uniquement à l’audio était considéré innovant pour un réseau social, à l’époque, et répondait à un certain besoin de se déconnecter des écrans au plus creux de la pandémie.

Le succès de cette formule orale a poussé des géants de la technologie à la copier, flairant la bonne affaire. Facebook, Spotify, Reddit et Twitter, entre autres, ont ainsi ajouté des fonctionnalités semblables à leurs applications, sans toutefois connaître un fort succès.

L’application a également connu des ratés, en matière de confidentialité, mais aussi pour la modération des contenus, la voix étant plus difficile à contraindre que les mots écrits.

L’essoufflement de la crise sanitaire a également eu son rôle à jouer dans la baisse d’intérêt des internautes pour Clubhouse.

« Le monde s’est rouvert et il est devenu plus difficile pour beaucoup de gens de trouver leurs proches sur Clubhouse et de trouver un moyen d’intégrer de longues conversations dans leur vie quotidienne. » — Une citation de Paul Davison