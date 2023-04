Une famille prise au Soudan attend depuis 2020 la permission de migrer en Nouvelle-Écosse

Le Groupe de parrainage des réfugiés érythréens à Halifax, selon son représentant Dan Campbell, a soumis aux autorités les documents nécessaires pour Yrgalem Weldu Belay et ses deux filles, Helen Solomon Kiflesus et Furtuna Solomon Kiflesus.

Urgence

Dan Campbell souligne qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a approuvé la demande de parrainage en novembre 2020, mais que la famille est toujours à Khartoum.

Voici où nous en sommes, 29 mois plus tard. Nous avons patiemment attendu. Nous comprenons depuis le début que cela peut prendre un an ou un an et demi, même avec les retards entraînés par la COVID-19. Mais cela fera bientôt trois ans , déplore Dan Campbell.

Il dit qu’il est urgent d’agir en raison des événements en cours au Soudan. Des combats y ont récemment éclaté entre les forces armées et un groupe paramilitaire.

Les combats ont déjà fait des centaines de morts et des milliers de blessés.

Le groupe de parrainage à Halifax a accepté d’appuyer la famille pendant deux ans à son arrivée en Nouvelle-Écosse, de payer toutes ses dépenses, d’inscrire les filles à l’école et d'aider leur mère à trouver du travail.

Un petit appartement est prêt pour elles à Halifax.

Le groupe s’attendait à l’arrivée imminente de la famille, mais il a appris qu’il manque encore un document, ce qui prolonge l’attente, explique Dan Campbell.

Il est urgent d'agir pour aider cette famille, explique Dan Campbell, du Groupe de parrainage des réfugiés érythréens à Halifax. Photo : Radio-Canada

Le bureau du député fédéral d'Halifax, Andy Fillmore, a transmis à son organisation un peu plus tôt cette année les explications des autorités fédérales, selon lesquelles il manque un seul formulaire pour traiter la demande de visa et organiser le voyage de la famille.

L’espoir d’une intervention canadienne

Le Groupe de parrainage des réfugiés érythréens à Halifax a envoyé cette semaine une lettre au ministre fédéral de l’Immigration, Sean Fraser, à sa secrétaire parlementaire Marie-France Lalonde et au député Fillmore, les implorant de régler la demande de résidence permanente de la famille et l’évacuer du Soudan.

Selon Dan Campbell, Yrgalem Weldu Belay et ses deux filles ont quitté leur maison pour se réfugier chez des amis parce qu’un immeuble voisin a été ciblé par des coups de feu.

Des ressortissants britanniques montent à bord d'un avion lors de leur évacuation du Soudan, le 27 avril 2023. Photo : Reuters

Environ 250 Canadiens avaient été évacués du Soudan en date de vendredi matin, a confirmé la ministre de la Défense nationale, Anita Anand.

Quant aux réfugiés dont le parrainage est approuvé, une porte-parole d’Immigration Canada explique que le gouvernement priorise le traitement des demandes de résidence temporaire et permanente qui sont déjà en cours.

Elle ajoute que cela doit faciliter les demandes d’immigration des personnes toujours au Soudan lorsqu’il sera sécuritaire pour elles de voyager.

Immigration Canada n’a pas précisé si la grève actuelle des fonctionnaires fédéraux touche sa capacité de traitement des demandes du genre.