MRC d’Abitibi : une majorité de jeunes pensent revenir dans la région après leurs études

C’est ce qui se dégage d’une consultation effectuée par le Mouvement de la relève d’Amos-région (MRAR), en collaboration avec l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue, auprès de 130 élèves de 4e et 5e secondaire à Amos et à Barraute.

Plus des trois quarts des élèves (82 %) rencontrés par le MRAR durant les journées de la persévérance scolaire en février envisagent de poursuivre leurs études après le secondaire, dont la moitié à l’extérieur de la région. De ceux-ci, 59 % comptent revenir en Abitibi-Témiscamingue à court ou à moyen terme, alors que ça ne fait pas partie des plans du quart d’entre eux.

André Tessier, directeur général du Mouvement de la relève d'Amos-région Photo : Gracieuseté : Jenny Corriveau

Notre travail, c’est de s’assurer qu’ils sont bien ici, qu’ils veulent continuer de vivre ici, qu’ils connaissent les avantages et le fait que la région offre de fortes possibilités d’emploi dans tous les domaines, et ce, dans les prochaines années, les cinq prochains ans. Ça peut allumer une petite lumière, de dire : "Ah bien, en fin de compte, je vais revenir en région" , explique le directeur général du MRAR , André Tessier.

Ce dernier pense qu'au final, plus de 60 % des étudiants et étudiantes reviennent dans la région après leurs études.

« Il y a le fait que les jeunes veulent s’émanciper en quittant le noyau familial. Souvent, après réflexion, après avoir vécu autre chose, ils veulent revenir. S’imaginer fonder une famille, je pense que ça se fait très bien en Abitibi-Témiscamingue. C’est peut-être plus simple qu’à Montréal. » — Une citation de André Tessier, directeur général du Mouvement de la relève d’Amos-région

La famille… et l’emploi

Ann-Sophie Pelletier, étudiante de 5e secondaire, souhaite revenir dans la région après des études en kinésiologie. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Pour 65 % des répondants, le premier motif de retour est la famille. Ça risque de peser lourd dans la balance pour les cinq élèves que nous avons rencontrés à l’École secondaire d’Amos, mais il y a aussi les occasions d’emploi.

Je ne suis pas une fille de grande ville, j’aime mieux les petites villes. Il y a beaucoup de postes qui manquent de personnel. Quand on peut revenir proche de sa famille, de ses ressources… revenir aux sources dans le fond , souligne Ann-Sophie Pelletier, une finissante qui compte revenir après des études en kinésiologie à Trois-Rivières.

Léane Cloutier jongle toujours avec des études en enseignement ou en médecine vétérinaire, mais elle sait déjà avec certitude qu’elle sera de retour en Abitibi-Témiscamingue.

Élève de 5e secondaire, Léane Cloutier souhaite étudier pour devenir enseignante ou vétérinaire de gros animaux et revenir en région. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

J’aime ma petite région. La famille, c’est super important pour moi. C’est une des grosses raisons. C’est sûr que la possibilité d’emploi est vraiment bonne dans la région. Il manque beaucoup de vétérinaires. En enseignement aussi, on sait qu’il manque de main-d’œuvre , fait valoir celle qui est inscrite en sciences de la nature au campus collégial d’Amos.

Mathis Carignan n’est qu’en 3e secondaire, mais il poursuivra ses études à l’extérieur dès l’automne prochain alors qu’il fréquentera un programme de type Prep School (école préparatoire) en hockey.

Bien qu'il ne soit qu'en 3e secondaire, Mathis Carignan poursuivra déjà ses études à l'extérieur l'année prochaine dans un programme de type "Prep School" en hockey. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Je veux étudier et jouer au hockey le temps que je pourrai jouer, et ensuite, c’est sûr que j’aimerais revenir à Amos. Mes deux parents ont des entreprises et j’ai vraiment la fibre entrepreneuriale depuis que je suis tout jeune. Il y a la famille, et j’ai vraiment ça, à Amos , souligne celui qui rêve pour l’instant de jouer au hockey dans une université américaine.

Pas un retour automatique

Il est plus difficile pour Alexia Cantin, une finissante qui souhaite devenir thérapeute sportive, d’imaginer un retour en région. Les débouchés sont moins grands dans le futur domaine d’études de cette Valdorienne qui est à Amos dans un programme sport-études en patinage artistique.

C’est sûr qu’avec le métier que je veux faire, il n’y a pas vraiment d’offres d’emploi en région. C’est plus dans les grandes villes. Mais si j’avais l’occasion, je reviendrais en Abitibi. Ma famille est ici, j’ai grandi ici et il y a mes amis , explique Alexia.

Alexia Cantin étudie en 5e secondaire dans le programme sport-études en patinage artistique et souhaite devenir thérapeute sportive. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Mathis Raymond est inscrit au campus collégial d’Amos en sciences humaines, dans le but de poursuivre ensuite ses études à l’extérieur, fort probablement en droit. Il n’a pas vraiment envie de revenir dans la région pour le moment, mais il reste ouvert à toutes les possibilités.

Mathis Raymond, élève de 5e secondaire, envisage des études en droit et n'écarte pas la possibilité de revenir dans la région. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Je ne sais pas si je vais revenir. On se projette quand même loin, je ne suis même pas rendu au cégep. Si je deviens avocat, je ne sais pas si je vais revenir, probablement que je resterai là-bas. Les grandes villes, c’est quelque chose qui me plaît énormément. Mais si le travail est parfait, si j’aime ce que je fais, je pense que, peu importe où, je serai heureux , reconnaît-il.

Valeurs et flexibilité

Le sondage soutient aussi que les jeunes prioriseront les emplois qui correspondent le plus à leurs valeurs et leur offrira les meilleures possibilités d’avancement. Les employeurs qui feront preuve de flexibilité et qui seront prêts à leur donner une chance ont aussi plus de chances de les recruter.