La démission des hauts dirigeants du Cégep de Sherbrooke réclamée

Dans une publication sur sa page Facebook, l' AECS réclame la démission des dirigeants du Cégep, et en particulier son directeur général, Éric Gagné et la présidente du conseil d'administration, Isabelle Fontaine.

L'Association souligne que des plaintes ont été formulées pour de la violence pédagogique . Entre autres, des propos raciste, misogyne, sexiste et homophobie d'un professeur en particulier sont décriés.

L' AECS soutient que la problématique est systémique au regard de documents et de commentaires trouvés sur Facebook, avec les dénonciations d'enseignants et le laisser-faire de la direction face aux plaintes formelles .

Une pétition est également lancée où des excuses sont demandées. Depuis deux ans, l’Association étudiante du Cégep de Sherbrooke tente par tous les moyens de faire cesser le climat de violences pédagogiques qui est rapporté par plusieurs étudiants. Malgré la collaboration avec la direction et le conseil d’administration du Cégep de Sherbrooke, les étudiants ne sont toujours pas pris au sérieux , peut-on y lire.

« Il est inacceptable qu’en 2023 nous ne soyons pas en sécurité dans nos milieux d’enseignement. » — Une citation de Association étudiante du Cégep de Sherbrooke

Le responsable aux affaires externes à l'AECS, Raphaël Boucher, exige des actions de la direction du Cégep. Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Le responsable aux affaires externes à l' AECS , Raphaël Boucher, dénonce aussi la qualité de l'enseignement de certains professeurs. Les étudiants n'ont pas eu, dans ce cours, un niveau valable de notions académiques pour une institution telle que le Cégep de Sherbrooke. Comment peut-on, comme milieu d'enseignement supérieur, continuer à avoir une personne a des propos racistes, sexistes et transphobes au sein du Cégep et qui va à l'encontre des valeurs du Cégep?

« On a envoyé une lettre avec des demandes spécifiques très claires où on demande la démission d'un enseignant avec qui on a eu plusieurs difficultés et qui a eu plusieurs plaintes. » — Une citation de Raphaël Boucher, responsable aux affaires externes à l'AECS

Le syndicat désolé

Le Syndicat de personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke se désole que le conflit se soit retrouvé sur Facebook. Le syndicat fait un moyen de pression qui a des dérapages sur les réseaux sociaux. Je trouve ça vraiment dommage. On reconnaît quand même leur droit à utiliser des moyens de pression , dit sa présidente, Julie Dionne.

« Le fait que le nom circule, ça nous préoccupe beaucoup. On ne respecte pas le droit à avoir une vie privée. » — Une citation de Julie Dionne, présidente du Syndicat de personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke

Pour elle, les cas problématiques rapportés par l' AECS sont relativement nouveaux. Il y a des choses à améliorer, mais les choses doivent suivre leur cours , ajoute-t-elle.

La direction se défend

De son côté, la direction du Cégep assure de prend très au sérieux les plaintes formulées par les étudiants. C'est injustifié considérant qu'on a reçu les étudiants au dernier CA du mois de mars. On leur a dit que nous allions discuter de leurs demandes et de leurs revendications au prochain CA du 10 mai. La présidente leur a écrit où elle réitérait la même chose. On n'a pas eu de réponse , se désole le directeur général du Cégep de Sherbrooke, Éric Gagné.

Le directeur général du Cégep de Sherbrooke, Éric Gagné Photo : Radio-Canada / Brigitte Marcoux

On leur donné la date butoir du 24 avril, et ça n'a pas été respecté. [...] Pour nous, ce sont des demandes assez importantes pour qu'on ait une rencontre extraordinaire , croit le responsable aux affaires externes à l' AECS , Raphaël Boucher.