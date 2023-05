La Vérif : l’Alberta a-t-elle perdu 183 000 emplois sous Rachel Notley?

[Rachel Notley] veut que vous oubliez que son NPD (Nouveau Parti démocratique) nous a entraînés dans une dette massive et a perdu 183 000 emplois , entend-on dans cette publicité mise en ligne sur la plateforme YouTube du Parti conservateur uni le 7 février.

Non, ce n'est pas vrai.

Selon les données sur le marché du travail de Statistique Canada, à l’arrivée au pouvoir de Rachel Notley en mai 2015, 2 274 500 Albertains occupaient un emploi. Quatre ans plus tard, en avril 2019, ils étaient 2 316 900, soit une augmentation nette de 42 400 emplois.

Même la tendance-cycle qui lisse les variations mensuelles des statistiques et les irrégularités montre une augmentation du nombre d’Albertains ayant un emploi entre le début et la fin du mandat des néo-démocrates.

Selon l’économiste de l’Université de Calgary, Trevor Tombe, une autre manière de calculer l’emploi s’appuie sur l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail de Statistique Canada.

Ce rapport ne compte toutefois que les emplois salariés et peut exclure donc les travailleurs autonomes. Si une personne a deux emplois, elle sera également comptée comme deux personnes.

Selon cette enquête, l’Alberta comptait 2 058 539 salariés en mai 2015 et 2 032 528 quatre ans plus tard, soit une perte d’environ 26 000 emplois. Bien loin des 183 000 destructions de postes soulignées dans la publicité du PCU .

Des années économiques difficiles

Les années de Rachel Notley n’ont toutefois pas été toutes roses d’un point de vue économique. Lors de ses 14 premiers mois à la tête du gouvernement albertain, près de 85 000 emplois ont été perdus, selon Statistique Canada.

La principale raison est à trouver dans la chute des prix du pétrole amorcée dans la deuxième moitié de 2014, explique l’économiste d’Alberta Central, Charles St-Arnaud. Après un sommet à plus de 105 $ US, le baril de pétrole est descendu à 30 $ US au début de 2016.

Entre juin 2014 et février 2016, le prix du baril de pétrole a diminué de 70 %. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

De nombreuses entreprises énergétiques ont procédé à des mises à pied. Le taux de chômage a atteint 8,9 % en juillet 2016.

Peu importe qui aurait été à la tête de la province en 2015, on aurait subi des pertes d’emploi , affirme M. St-Arnaud. [La chute du prix du pétrole] a amené l’économie à se contracter d’environ 3,5 % en 2015 et en 2016, donc évidemment ça a généré des pertes d’emploi.

Les politiques ont eu d’autant moins d’influence que le choc est venu de l’extérieur de la province, ajoute-t-il.

« Peu importe le parti, on aurait vécu une récession. » — Une citation de Charles St-Arnaud, économiste

Les données de Statistique Canada montrent que le nombre d’Albertains ayant un emploi a progressivement augmenté après ce creux de mi-2016. Le reste de l’économie s’est adapté à une nouvelle réalité d’un prix du pétrole plus bas, selon l’économiste.

De meilleurs gains sous les conservateurs unis

Les gains d’emploi ont toutefois été beaucoup plus importants sous les quatre années du PCU , malgré le choc de la pandémie sur le marché du travail.

Toujours selon les données de Statistique Canada, lorsque Jason Kenney est arrivé au pouvoir, environ 2 307 000 Albertains avaient un emploi. En mars, sous la première ministre Danielle Smith, ils étaient 2 445 000 soit un gain de près de 138 000 emplois en quatre ans.

Charles St-Arnaud ne croit toutefois pas que les deux crises économiques sont comparables. L’un, le choc du pétrole, est un choc économique majeur qui changeait dramatiquement la structure de l’économie, alors que la pandémie était un choc beaucoup plus temporaire. Une fois que l’économie peut repartir, elle repart rapidement , dit-il.

Il souligne que le gouvernement fédéral a beaucoup plus aidé à la reprise après la pandémie.

Au pays, la province fait toutefois bonne figure. Il y a beaucoup de gens qui ont déménagé en Alberta et notre économie est assez forte pour en absorber la majeure partie , souligne Charles St-Arnaud.

Le Parti conservateur uni n’a pas répondu à nos demandes sur les sources des informations contenues dans leur publicité.