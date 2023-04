Après une mobilisation citoyenne contre le déboisement, Dieppe revoit son Code de l’arbre

L'arrêté municipal, qui devrait être adopté d’ici l’été, a été accéléré grâce à une mobilisation citoyenne.

Les arbres ne pourront pas être coupés sans permis. C’est un grand pas en avant. On va prendre le temps d’analyser chaque coupe d’arbre avec un rapport d’expert qui sera fourni par la ville ou par un consultant , explique le directeur de l’Environnement à la Ville, Alexandre Truchon-Savard.

Ainsi, selon cet arrêté, il sera obligatoire d’obtenir un permis de la municipalité pour couper un arbre de plus de 10 cm de diamètre. Ce règlement inclut les arbres sur les terrains privés et ceux appartenant à la ville.

Alexandre Truchon-Savard est le directeur de l’Environnement à la Ville de Dieppe. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté - Ville de Dieppe

Alexandre Truchon-Savard assure que les coupes d’arbres seront plus réfléchies à l’aide d’une étude arboricole et qu’une coupe sera effectuée uniquement si nécessaire.

« On aimerait tous pouvoir revenir en arrière et avoir eu ce règlement-là il y a 20 ans, mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. » — Une citation de Alexandre Truchon-Savard, directeur de l’Environnement à la Ville de Dieppe

Par exemple, si un arbre en santé doit absolument être coupé pour réaliser un projet de construction immobilière, de nouveaux arbres devront être replantés, ou un montant d’argent par arbre sera remis à la ville pour le programme de replantation d’arbres.

Le directeur de l’Environnement à la Ville ajoute que cet arrêté municipal permettra d’orienter les prochains projets à l’intégration d'arbres dès la première étape de conception.

En février, un projet immobilier sur la rue Amirault près du cimetière Notre-Dame-du-Calvaire a poussé un résident à envoyer une lettre au conseil municipal pour lui faire part de ses inquiétudes quant à la coupe d’arbres centenaires.

Un bon début

Une citoyenne inquiète du sort des arbres matures dans sa municipalité accueille plutôt favorablement cette initiative de la ville. Mélanie Urbain, qui s'est également mobilisée contre un projet immobilier prévoyait la coupe d'arbres rue Lavoie à Dieppe, a tenu à participer à la présentation organisée par la municipalité jeudi.

C’est un bon début, un pas dans la bonne direction. On n'est jamais totalement rassurés, mais disons qu'on était quand même content de parler d’arbres, de protection d’arbres et d’environnement à Dieppe , dit-elle.

Elle a bon espoir que les études arboricoles qui seront effectuées reconnaîtront la valeur d’un arbre mature.

Rester aux aguets

Mélanie Urbain se dit toutefois toujours inquiète face à une condition évoquée dans le Code de l’arbre : le fait qu’une coupe peut être autorisée si l’arbre empêche la réalisation d’un projet immobilier ne la rassure pas.

Ça, ça nous inquiète , dit-elle. L'arbre n'est pas nécessairement garanti d’être sauvé si le projet nécessite la coupe de certains arbres.

Un citoyen de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, s'est récemment porté à la défense de ces grands arbres qui risquent d'être coupés pour faire place à un projet d'immeuble. Photo : Radio-Canada

Mélanie Urbain, tout comme d’autres citoyens qu’elle a rencontrés récemment, affirme qu’ils surveilleront la situation de près.

À Dieppe, les projets immobiliers poussent comme des champignons. Les citoyens ne sont pas contre les projets immobiliers; ils croient qu'il est possible de les réaliser dans le respect de la nature.

On espère que le Code de l'arbre va venir ralentir cet élan-là. Ce n'est pas qu’on est contre le développement, vraiment pas, mais on pense qu’on peut faire un développement, disons vert. On peut faire certainement mieux pour sauvegarder nos arbres.

Le projet d’arrêté sur les arbres devrait être approuvé par le conseil municipal et entrer en vigueur d’ici l’été.

Avec les informations de l’émission La matinale d’ICI Acadie