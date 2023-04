En Alberta, 22 postes de résidence en médecine familiale restent à pourvoir

Selon les données de la deuxième ronde de jumelage de résidents en médecine, 28 postes de résidents sont vacants dans la province, dont 22 en médecine familiale. C’est le nombre le plus élevé au pays dans cette spécialité.

Le Service canadien de jumelage des résidents (CaRMS) est un organisme à but non lucratif qui jumelle les étudiants en médecine et les résidents dans les facultés de médecine au pays. Il indique qu’il y a 110 postes vacants au Canada.

Les jumelages du CaRMS démontrent qu’il y a un problème , dit le Dr Fred Rinaldi, président de l’Association médicale de l'Alberta, dans un message publié jeudi sur le site web de l'organisation.

Il faut trouver des solutions pour appuyer la médecine familiale et en faire une spécialité plus attrayante.

Il note que les autres provinces de l'Ouest canadien n’ont aucun poste vacant en médecine familiale, alors qu’il y en a 15 à l’Université de l’Alberta, à Edmonton, et 7 à l’Université de Calgary.

L’Université de l’Alberta n'a pas répondu aux demandes d'entrevues des journalistes.

Scott Johnston, l’attaché de presse du ministre provincial de la Santé Jason Copping, écrit dans une déclaration que la province va collaborer avec les universités pour étudier les mesures à prendre afin que ces postes soient pourvus. Une des premières solutions suggérées serait de les offrir aux étudiants en médecine internationaux qui veulent pratiquer en Alberta.

Il ajoute que la province compte même réviser la politique qui ne permet qu’aux étudiants canadiens d'être jumelés durant la deuxième ronde du CaRMS .

La province a déjà dédié 40 postes de résidences aux étudiants internationaux. Elle prévoit d'augmenter ce nombre à 70 étudiants durant les prochaines années.

Le gouvernement provincial prévoit également de créer 120 places dans les facultés de médecine de la province, soit 60 à Edmonton et 60 à Calgary. Il note toutefois que 93 % des postes de résidents sont pourvus, mais d’après des statistiques, le nombre de postes vacants après la deuxième ronde de jumelage est le plus haut des 10 dernières années.

Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, David Shepherd, dit que les professionnels de la santé de première ligne sont épuisés et inquiets par le manque de résidents formés en médecine familiale, alors que les besoins et la population augmentent.

Selon lui, les étudiants en médecine préfèrent s’installer ailleurs qu’en Alberta à cause de la ligne dure que le gouvernement du Parti conservateur uni a eue lors des négociations du contrat de travail avec les médecins en 2020.

Ce sont des Albertains qui disent "non merci, je ne veux pas travailler comme médecin de famille sous ce gouvernement" , dit-il.

Le Nouveau Parti démocratique de l’Alberta promet de créer des cliniques de médecine familiale où les jeunes médecins pourraient travailler au sein d'une équipe, en ayant moins de tâches administratives à effectuer. David Shepherd croit que cette solution permettra de rendre la spécialité plus attrayante.

Avec des informations de Janet French