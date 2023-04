La lutte ne date pas d'hier, mais, cette année, des candidats s'affichent sur la liste surnommée Full Stop et d'autres sur la liste Good Governance. Il y a aussi des candidats indépendants.

La profession d'avocat en Ontario est autoréglementée, comme beaucoup d'autres dans la province ou ailleurs au pays, et ces élections revêtent une importance capitale pour les initiés.

Le professeur de droit et vice-doyen de la faculté Osgood Hall de l'Université York, Trevor Farrow, affirme néanmoins que le public devrait y porter une attention particulière, parce qu'il en va de l'intérêt de tous. Ce vote est important, parce que toute la société va en regarder les tenants et les aboutissants , dit-il.

Le Barreau de l'Ontario siège dans le même bâtiment que la Cour d'appel de la province au centre-ville de Toronto. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE SARA LITTLE

Le Barreau a pour mandat de réglementer les avocats et les parajuristes dans l’intérêt public, en veillant à ce que ses membres répondent à des normes élevées en matière de formation, de compétence et de déontologie.

Son rôle consiste aussi à discipliner des membres reconnus coupables d'une faute professionnelle.

Une coalition conservatrice

Le camp Full Stop soutient que le Barreau a perdu le nord et qu'il doit revenir à sa vocation initiale et ne plus être un groupe de réflexion sur les sujets de l'heure comme le wokisme par exemple.

Si cette coalition emporte la majorité au conseil, cela va changer la donne dans toutes les professions autoréglementées au pays , poursuit M. Farrow avec inquiétude en citant le cas du psychologue Jordan Peterson.

M. Peterson a été discipliné par son ordre professionnel l'an dernier pour ses gazouillis controversés sur Twitter, comme la négation de l'existence d'inégalités ou de discriminations à l'égard de groupes minoritaires. Certains de ses défenseurs avaient alors crié à la censure.L'avocat Howard Levitt fait campagne pour le camp Full Stop, mais sa présence sur Twitter à ce sujet est très discrète contrairement à d'autres de ses collègues sur ce réseau social.

Dans un récent article du Financial Post, Me Levitt écrivait toutefois qu'il tenterait de se faire élire au sein de la nouvelle assemblée, parce qu'il pense que le Barreau est tombé dans le wokisme et qu'il faut l'en sortir .

L'assemblée qui gère les orientations du Barreau ontarien compte 40 avocats et 5 parajuristes qui sont élus aux 4 ans. Photo : Radio-Canada / Daniel Beauparlant

Une coalition plus libérale

D'autres avocats, et notamment l'Association des avocats criminels de la défense, appuient ouvertement le camp de la bonne gouvernance sur Twitter.

Ils soutiennent que le temps est venu d'élire des avocats sérieux au conseil, d'embrasser l'inclusion et la diversité et de rendre au Barreau ses lettres de bienséance.

Leur coalition est même allée jusqu'à prétendre que les candidats de Full Stop ne sont pas aptes à siéger au conseil.

Les avocats ontariens doivent prêter serment au moment de leur entrée au Barreau et endosser des valeurs d'inclusion. Photo : iStock / IS

Mais pour leurs adversaires, cette bienséance rime avec rectitude politique et ils n'ont pas tardé à réagir en qualifiant la Bonne Gouvernance de club élitiste , voire de culte toujours prompt à censurer le discours politique ou social ou à endosser la bien-pensance.

M. Farrow reconnaît que l'élection 2023 a été très polarisée et que les résultats n'augurent rien de bon. La politique n'avait jamais été jusqu'à récemment le moteur principal des activités du Barreau , dit-il.

La politisation des enjeux

Le professeur ajoute qu' il est malheureux que la politique populiste des dernières années soit devenue un enjeu électoral au conseil du Barreau .

Il rappelle que le débat a tourné au vinaigre en 2017, lorsque le conseil a adopté à l'unanimité une déclaration de principe sur la diversité, l'égalité et l'inclusion avant l'élection de 2019.

Les membres du conseil d'administration sortant du Barreau ontarien réunis en assemblée en 2019 à Toronto. Photo : Barreau de l'Ontario

Certains avocats et parajuristes s'étaient alors opposés à l'idée de promouvoir ces valeurs destinées à mieux refléter le multiculturalisme de la société au sein de leur profession.

« Tout est alors devenu politique, lorsque des membres ont interprété cette déclaration de principe comme une restriction sur la liberté d'expression, et ont accusé leurs adversaires de vouloir transformer le Barreau en un groupe d'influence. » — Une citation de Trevor Farrow, professeur de droit

C'était une contestation mal avisée , voire une tactique de diversion , selon lui, parce que les avocats sont déjà obligés d'obéir à certaines règles, incluant celle entourant la diversité à l'emploi par exemple.

Même leur code de conduite professionnelle en matière de civilité ne leur permet pas de dire tout et n'importe quoi , ajoute-t-il.

Malcom Mercer est le président du conseil d'administration du Barreau de l'Ontario. Photo : Barreau de l'Ontario

M. Farrow qualifie de radicale la position de la coalition Full Stop, parce qu'elle a eu un effet inverse , en contrecarrant les intentions louables du Barreau d' explorer la diversité et de surmonter les défis que représente le racisme systémique dans la profession .

Il reconnaît que le leadership au sein du Barreau est encore à majorité blanche et masculine comme dans d'autres secteurs de la société et que la notion de décolonisation est encore loin de faire l'unanimité.

« Le Barreau a déployé de nombreux efforts pour diversifier son leadership au cours des années, mais il y a encore beaucoup de travail à faire comme le montrent les statistiques sur la composition démographique de l'organisation. » — Une citation de Trevor Farrow, professeur de droit

M. Farrow dit qu'il faut toutefois faire attention avec ce que l'on entend dans la société au sujet des privilèges de certains groupes et de se remémorer que les faits sont importants lorsqu'on aborde de tels enjeux. Il est donc injuste de dire que le Barreau est complètement déconnecté de la réalité , dit-il.

Etienne Esquega est l'un des rares membres autochtones au sein du conseil d'administration sortant du Barreau ontarien. Photo : Barreau de l'Ontario

Il reconnaît que les avocats appartiennent à un groupe de privilégiés de la société et que les membres du conseil du Barreau sont vus comme une élite au sein même de leur corps professionnel.

Il rappelle néanmoins que beaucoup d'entre eux sont des bourreaux de travail issus de différents secteurs de la pratique du droit et différentes parties de l'Ontario.

On ne peut donc mettre tout le monde dans le même panier, mais c'est pourtant ce qui s'est passé dans cette élection avec le recours à des slogans chocs et à un langage populiste , explique-t-il.

Une campagne négative

Selon lui, la coalition Full Stop est devenue depuis 2019 une plateforme familière à ce que l'on voit aux États-Unis depuis l'élection de Donald Trump ou plus récemment ici au Canada.

Ils pensent qu'il y a trop de wokisme au sein du Barreau, qu'il y a trop de dérives et trop de bureaucratie, que le Barreau réglemente trop et que ses frais annuels sont trop élevés , déclare-t-il.

Il ajoute que leur campagne est négative, parce que ces avocats crient haut et fort ce qu'ils n'aiment pas mais ils ne proposent rien d'autre.

Les jardins de la justice McMurtry, statue « Freedom of Expression » par Marlene Hilton Moore. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

La Bonne Gouvernance tente au contraire de promouvoir une meilleure gestion des affaires internes au Barreau et une meilleure formation des avocats et parajuristes.

Ils veulent soutenir l'idée de poursuivre les efforts de décolonisation, d'égalité, d'inclusivité au sein du Barreau et de la profession en général , dit-il.

« Le mot wokisme a été détourné de son vrai sens et il est maintenant utilisé à mauvais escient ou de façon sarcastique et cela n'a certes pas aidé à apaiser le débat. » — Une citation de Trevor Farrow, professeur de droit

Le professeur rappelle que la liberté d'expression ne devrait pas être restreinte ou censurée pour autant.

Toutes les idées devraient être acceptées et tous les aspects d'un argument ne devraient pas être rejetés du revers de la main, mais ces idées devraient être basées sur des faits vérifiables et non sur la peur , ajoute-t-il.

Le wokisme en ce sens ne devrait donc pas être mis sur la touche , précise-t-il. La violence, le racisme, la décolonisation doivent être abordés, selon lui, dans les discussions au sein du Barreau.

M. Farrow rappelle que l'accent dans ce débat aurait dû être mis sur des enjeux plus importants comme l'accès à la justice pour les plus démunis, une meilleure formation ou encore une réglementation plus appropriée entourant la pratique du droit.