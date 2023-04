La malbouffe coûte plus cher, mais les clients en achètent quand même

Vous avez l’impression que votre tablette de chocolat préférée, votre sac de chips ou autre gâterie est plus cher qu’avant? Vous n’avez pas la berlue. Les revenus des principaux fabricants d’aliments, rendus publics cette semaine, illustrent à quel point cette industrie tire plus que jamais des profits de la malbouffe. Pourtant, au volume, ils ne vendent pas plus de produits qu’avant. Même que dans certains cas, ils en vendent moins.

Prenons Pepsi : son chiffre d’affaires s’est accru de 10 % au dernier trimestre grâce à son éponyme boisson gazeuse, mais aussi grâce à ses marques distribuées dans le monde entier, comme Doritos, Cheetos, Tropicana ou Gatorade.

Pourtant, au volume, et en comparaison avec l’an dernier, Pepsi n’expédie guère plus de produits aux détaillants : ses commandes de boissons gazeuses sont en hausse de 1 % et celles de ses aliments prêts à consommer, en baisse de 3 %.

Du point de vue des revenus, de manière générale, on voit que le consommateur continue à acheter nos produits en dépit de l’inflation, qui nous amène à augmenter les prix , a affirmé le directeur financier de Pepsi, Hugh Johnson, lors d’un appel conférence avec des analystes, cette semaine, pour discuter des résultats financiers de l’entreprise.

Même situation pour Coca-Cola – grand rival de Pepsi – dont la croissance interne des revenus a connu une hausse de 12 % au dernier trimestre, même si, au volume, la croissance – en ce qui concerne les unités d’embouteillage – n’a crû que de 3 %.

Le géant Hershey a, pour sa part, vendu pour plus de 2,9 milliards de dollars américains de tablettes de chocolat au dernier trimestre, une augmentation de plus de 12 %. Cependant, le volume de produits n’était en hausse que de 3 %.

Quant à Nestlé, qui fait tout à la fois Häagen-Dazs, KitKat et Perrier, les ventes étaient en hausse de 9,3 %, principalement grâce au fait que la compagnie a haussé ses prix de presque 10 %. Sur le plan du volume, une mesure que la marque appelle la croissance interne réelle , les chiffres étaient en réalité à la baisse de 0,5 % au dernier trimestre.

Le dernier luxe abordable

Que les fabricants de friandises parviennent à faire avaler des hausses de prix aux consommateurs n’étonne pas Yann Cornil, professeur associé en marketing et en science comportementale de l’Université de la Colombie-Britannique.

C’est le dernier luxe abordable que ces ménages peuvent se payer, a-t-il affirmé en entrevue à CBC. Ils ne se résigneront pas à acheter les marques maison des distributeurs, ni même à réduire leur consommation de produits alimentaires transformés : boissons gazeuses, chips, etc.

En d’autres mots, si vous tenez à votre collation devant la télé, vous ne vous en priverez pas, même si elle vous coûte plus cher. Et l’industrie le sait.

L'inflation à l'épicerie et au resto

Toutefois, le New York Times nuance cette assertion : la hausse des prix accroît certes les profits, mais les consommateurs commencent à protester. Tant à l’épicerie qu’au restaurant, les Américains sont durement confrontés aux effets de l’inflation, rappelle le quotidien. Durant la dernière année, les prix des aliments ont bondi de plus de 8,5 %, y compris pour les œufs, les fruits et la viande – des denrées de base.

Dans ce contexte inflationniste, les consommateurs commencent à faire des choix : ils réduisent leurs achats ou optent pour des produits à moindre prix. Parmi les multinationales qui ont augmenté les prix des produits d’alimentation, certaines accusent une baisse dans le volume des ventes.

Et selon Sucharita Kodali, analyste du commerce de détail au cabinet-conseil Forrester, les fabricants risquent de s'aliéner les consommateurs avec cette hausse des prix : À un moment donné, les consommateurs vont dire : "C’est assez" .

Des indulgences nécessaires

Mais le goût du sucré-salé a la vie dure.

Dans le rapport annuel qu’il publie sur les tendances dans l’industrie, le conglomérat de l’alimentation Mondelez – auparavant Kraft – décrit bien le phénomène. Dans son rapport 2023, le PDG Dirk Van de Put écrit : En ces temps difficiles, les consommateurs de partout dans le monde voient leurs grignotines préférés comme des indulgences abordables et nécessaires .

Dans ce rapport intitulé State of Snacking, la multinationale dit avoir constaté que les consommateurs sont plus enclins à sauter un repas que de réduire le montant qu’ils allouent à l’achat de douceurs.

« Grignoter continue d’être une façon, pour les consommateurs, de se retrouver ou de passer un bon moment dans leur journée. » — Une citation de Dirk Van de Put, président et directeur général de Mondelez

Alirashid Amini est propriétaire d'un dépanneur à Calgary. Il affirme qu'en dépit du fait que les prix des friandises et des boissons gazeuses soient à la hausse, la demande pour ces produits ne faiblit pas. Photo : CBC/Anis Heydari

Les détaillants paient plus cher aussi

Les géants de la malbouffe font le pari que les consommateurs ne renonceront pas à leur petite récompense quotidienne. Et leur bénéfice net, en hausse, leur donne raison.

Mais pour s’approvisionner, les petits détaillants doivent eux-mêmes payer plus. Et ils n’ont d’autre choix que de refiler cette hausse à leurs clients, explique Alirashid Amini, qui opère un dépanneur à Calgary avec sa famille. Les prix des chips et des boissons gazeuses qu’il achète en gros ont augmenté d’environ 15 % cette année, estime-t-il. Ses clients n’en achètent pas moins qu’avant.