LNAH : Une finale historique entre Saint-Georges et Thetford Mines

Jean-Pierre Lessard est copropriétaire de l'équipe de hockey Cool FM, en plus d'être propriétaire du magasin Hockey zone de Saint-Georges. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Dans le magasin Hockey zone de Saint-Georges, le propriétaire Jean-Pierre Lessard ne cache pas sa joie, mais aussi sa nervosité. Son équipe, le Cool FM, dont il est le copropriétaire, n’est qu’à quatre victoires de lever la coupe Vertdure. La cerise sur le sundae c’est qu’on se "pogne" contre Thetford , lance-t-il.

« C’est la région au complet qui va en profiter pour les prochaines semaines. » — Une citation de Jean-Pierre Lessard, copropriétaire du Cool FM hockey de Saint-Georges

Les deux équipes sont de grands rivaux. Thetford Mines a fait son apparition dans la ligue en 1996, sous le nom des Coyotes. Pour sa part, la concession de Saint-Georges, Le Garaga, a débuté ses activités en 1998. Cette dernière avait dans ses rangs l’ancien joueur du Canadien de Montréal Mario Roberge comme capitaine.

Bobby Baril est dans la Ligue nord-américaine de hockey depuis 2008. Photo : Courtoisie: Sandra Poulin

Plus de 25 ans plus tard, la rivalité entre les deux équipes est comparable, pour les amateurs de la région, à celle qui opposait les Canadiens et les Nordiques. Le directeur général et entraîneur-chef de l’Assurancia de Thetford Mines Bobby Baril en sait quelque chose. Il est dans l’organisation depuis 2011. Sa formation tente de remporter une deuxième coupe consécutive.

« C’est autre chose, c’est la frénésie qui entre en ligne de compte, les "fans" des deux villes vont se déplacer aussi bien à domicile qu’à l’extérieur. » — Une citation de Bobby Baril, directeur général et entraîneur-chef de l’Assurancia de Thetford Mines

Moins d’une heure sépare les deux villes de Chaudière-Appalaches. Cette saison, les deux équipes ont remporté trois victoires chacune lors de leurs affrontements.

Les joueurs sont prêts

À 42 ans, le capitaine beauceron Keven Cloutier aimerait soulever une deuxième coupe Vertdure après celle de 2010. On a des équipes qui se ressemblent beaucoup, très bien balancées autant offensivement que défensivement, explique le meilleur pointeur et buteur de l’histoire de la ligue. Tous les petits détails du jeu auront une importance capitale, selon lui.

Keven Cloutier a reçu une plaque commémorative des mains du président du Cool FM hockey Stéphane Rouleau pour souligner son 329e but. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Alexandre Goulet est originaire de la région de Thetford Mines. L'attaquant de l’Assurancia se rappelle des parties entre Saint-Georges et son équipe dans sa jeunesse, de cette rivalité. C'est le fun, on ne les aime pas et ils ne nous aiment pas, ce n’est pas plus compliqué que ça , note-t-il avec un grand sourire, heureux de vivre ce moment.

Les maires s’en mêlent

Le maire de Saint-Georges Claude Morin a ses billets de saison depuis 2007. Le calibre de jeu est extraordinaire. Parmi les joueurs, il y a des marqueurs de 100 points dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec (LHJMQ).

Le maire de Saint-Georges Claude Morin prédit une victoire du Cool FM en six parties. «On en parle partout, tout le monde souhaite la victoire.» Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

L’ancien député provincial aime l’ambiance dans la métropole beauceronne présentement. Les gens ont la tête au hockey , affirme-t-il fièrement. Même son de cloche du côté de Thetford Mines, où le maire Marc-Alexandre Brousseau abonde dans le même sens. On se "coltaille" un peu, on a toujours plus de plaisir contre Saint-Georges parce qu’en plus, on les bat presque toujours.

Il n’en fallait pas plus pour que les deux maires des villes se lancent un défi. Le perdant devra porter le chandail de l’équipe gagnante lors d’une séance du conseil municipal. Marc-Alexandre, je suis surpris qu’il s’intéresse au hockey! , lance, tout sourire, le maire de Saint-Georges.

Le maire de Thetford Mines Marc-Alexandre Brousseau pense que son équipe va l'emporter en cinq parties. «Ça va aller vite, comme ç'a été jusqu'à présent [dans les séries].» Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

La réplique ne se fait pas attendre du maire de Thetford Mines. On va gagner le trophée, mais savez-vous quoi? Nous autres, le trophée, on va y faire attention , laisse entendre ce dernier. Une référence au Bol d’or qui avait été vandalisé en novembre dernier par l’équipe de football des Condors du Cégep de Beauce-Appalaches à la suite de leur victoire à Thetford Mines. La rivalité vient de monter d’un cran.

Radiodiffusion des parties

La série finale marque aussi le retour du Beauceron Richard Poulin à la radio. Celui qui est considéré par plusieurs comme la voix du Garaga et du CRS Express, les ancêtres du Cool FM, reprend le micro de descripteur pour les parties qui seront radiodiffusées exceptionnellement pour la finale à Saint-Georges.

Richard Poulin sera de retour à la description des parties du Cool FM hockey en finale. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Cette finale-là, on en rêve, ça va être un plaisir et un privilège , s’exclame celui qui a occupé ce siège pendant sept saisons et qui travaille maintenant pour la Ville de Saint-Georges.

Les parties de l’Assurancia de Thetford Mines sont pour leur part toujours radiodiffusées sur les ondes de Plaisir FM. Signe que les gens qui gravitent autour des équipes sont loyaux, c’est Mario Royer qui assure la description des parties, et ce depuis 22 ans.

La série finale débute vendredi à 20 h au Centre Mario-Gosselin de Thetford Mines, avant de se poursuivre samedi soir au Centre Lacroix-Dutil de Saint-Georges.