L’usine Forex d’Amos rachetée par Produits Forestiers Arbec

Il s'agit d'une première présence pour Produits Forestiers Arbec en Abitibi-Témiscamingue. Une opportunité d'étendre sa portée déjà importante sur le marché des panneaux OSB en Amérique du Nord, selon Serge Mercier, vice-président finances et développement des affaires pour Arbec.

On est déjà un joueur assez important et maintenant, on possède environ 5 % de la production de panneaux OSB en Amérique du Nord. L’acquisition de l’usine d’Amos nous permet de poursuivre notre croissance et de faire une entrée sur le marché abitibien , affirme M. Mercier.

Produits Forestiers Arbec est une division de la société de portefeuille appartenant à l’homme d’affaires québécois Joey Saputo, Placements Free 2 Be Inc.

Forex est une entreprise familiale innovante et performante dans ses pratiques qui, comme nous, porte une attention particulière et respectueuse à la matière première et à l'environnement , mentionne M. Saputo dans un communiqué émis vendredi.

Avec sa nouvelle acquisition, Arbec emploie maintenant quelque 450 personnes dans ses usines au Québec et au Nouveau-Brunswick. L’usine d’Amos emploie environ 140 travailleurs.