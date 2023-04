C-11 : le milieu culturel se réjouit, mais gardera l’œil sur sa mise en application

Les plateformes de diffusion en continu, ou streaming , auront plusieurs options pour financer la production de contenus canadiens et les promouvoir sur leurs plateformes, a indiqué vendredi le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, au micro de l’émission Tout un matin sur ICI Radio-Canada Première.

Netflix, YouTube ou encore Spotify pourront par exemple embaucher davantage de gens d’ici, produire du contenu original ou contribuer à un fonds distinct.

« Ça va être flexible […] Ça va dépendre du modèle d'affaires de ces entreprises-là. On veut être flexible parce qu’on comprend qu’elles sont différentes, que ce sont des entreprises qui font affaire un peu partout dans le monde. » — Une citation de Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Pour ce qui est de la découvrabilité , là encore les entreprises pourront choisir de le faire de la façon qu’elles veulent , a fait valoir le ministre Rodriguez.

Elles peuvent utiliser leur algorithme, faire de la publicité, de la promotion, les mettre en première page. Il y a un éventail de choses qu’elles peuvent faire. Moi, ce qui m’intéresse, c’est le résultat moins que le processus. Lui sera discuté avec les plateformes.

Des règles générales seront en outre dictées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), qui sera responsable de mettre en application la loi.

Pablo Rodriguez a une fois de plus certifié vendredi que cette réforme n'a aucunement l'objectif de cibler les créateurs de contenu indépendants ni les utilisateurs de plateformes numériques.

Il s’est dit convaincu de pouvoir forcer la main aux géants du web à suivre les mêmes règles que les médias canadiens, en donnant au CRTC les dents pour le faire. Autrement, des sanctions financières sont prévues pour les récalcitrants.

Un œil sur son application

À la suite d'un long feuilleton politique, le projet de loi C-11 visant à réformer la Loi sur la radiodiffusion en intégrant des plateformes comme Netflix, YouTube et Spotify a été adopté par le Sénat jeudi. Le gouvernement Trudeau doit maintenant fournir des directives au CRTC , ce qui sera fait d’ici un mois, a assuré vendredi le ministre Rodriguez.

Aux fins de consultation publique, une ébauche de cette orientation stratégique sera publiée dans la Gazette du Canada afin de recueillir les commentaires de toute personne souhaitant participer, comme les intervenants, les artistes, les entreprises, les créateurs numériques et la population canadienne.

L’adoption du projet de loi C-11 a été applaudie par bon nombre d’organisations culturelles et regroupements d’artistes, qui n’ont pas hésité à parler d’un moment historique . Elles signalent toutefois que du travail reste à faire et formulent plusieurs attentes envers le CRTC .

Cette loi est d’une importance cruciale pour le succès de la culture musicale québécoise , a souligné Alexandre Alonso, le directeur exécutif des affaires du Québec pour la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN).

« Nos données démontrent que les créateurs de musique québécois peinent à rejoindre leur public sur les services numériques, et le projet de loi C-11 encouragera la promotion de leurs créations remarquables. » — Une citation de Alexandre Alonso, directeur exécutif des affaires du Québec pour la SOCAN

Même son de cloche du côté de l’Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). Une étape majeure a été franchie vers l'instauration d'un système plus équitable qui contribuera à un meilleur rayonnement de nos musiques qui en éprouvent un besoin vital , a souligné son président, Jean François Renaud.

Le respect du système

De son côté, la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec (SPACQ) estime que la réforme permettra de garantir la protection des droits d'auteur dans un contexte de plus en plus complexe et évolutif , notamment en ce qui concerne l'utilisation de la musique en ligne et la gestion des droits numériques.

Dans la mise en pratique de la loi, elle s'attend à ce que les plateformes numériques internationales respectent le système-cadre de radiodiffusion canadien, en contribuant aux fonds existants de soutien de la musique, en mettant en valeur la musique d'ici et en collaborant par le partage d'informations avec le CRTC .

On espère atteindre une neutralité technologique et des débats rationnels et démocratiques devant le CRTC , à la suite du décret d'instruction , a indiqué la directrice générale de la SPACQ , Ariane Charbonneau. L'Association québécoise de la production médiatique (AQPM) souligne aussi que l'attention de toutes les parties prenantes se tourne maintenant vers la mise en œuvre de ce nouveau cadre législatif.

« Les représentants de Patrimoine canadien ont fait valoir auprès du milieu culturel des retombées importantes découlant de ce nouveau cadre réglementaire; je les invite à s'assurer que les directives données au CRTC permettront de réaliser cet engagement. » — Une citation de Hélène Messier, présidente-directrice générale de l'Association québécoise de la production médiatique (AQPM)

Le mouvement de défense des voix d'ici dans la radiodiffusion publique et les médias Les AMIS a aussi souligné que la partie n’était pas gagnée. Selon l’organisation, la réforme met en place deux normes différentes pour l'utilisation des ressources créatives d'ici : une norme pour les radiodiffuseurs canadiens et une norme inférieure pour les géants étrangers de la diffusion en continu .

Voilà pourquoi Les AMIS travailleront d'arrache-pied pour nous assurer que la directive ministérielle contienne les modifications finales au scénario qui permettront de créer un écosystème de radiodiffusion juste et équitable , a affirmé la directrice générale, Marla Boltman.

Soutenir les artistes d'ici

Tania Kontoyanni est la nouvelle présidente de l'Union des artistes. Photo : Judy Servay

Même si ce projet de loi n'impose pas les mêmes obligations aux plateformes étrangères qu'aux diffuseurs canadiens, une telle réforme était importante et il incombera au CRTC de s'assurer de mieux soutenir les artistes d'ici et leurs talents , a souligné de son côté l'Union des artistes (UDA), la Guilde des musiciennes et musiciens du Québec (GMMQ), l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ) et la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) dans un communiqué conjoint.

Tout de même, la nouvelle présidente de l' UDA , Tania Kontoyanni, a dit croire que cette adoption impose aux géants du web des règles du jeu plus équitables .

Selon le président de l' ARRQ , Gabriel Pelletier, les principes directeurs de la loi permettront le rayonnement de la culture canadienne notamment à travers l'obligation d'avoir recours aux ressources créatrices canadiennes et par la protection et la promotion de la culture francophone et de la langue française partout au pays .