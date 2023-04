Le chef bloquiste Yves-François Blanchet sera dans la région à partir de dimanche

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, sera de passage dans la région dimanche et lundi dans le cadre de sa tournée des régions.

Le leader bloquiste participera notamment au brunch annuel du Syndicat local de l’Union des producteurs agricoles (UPA) Fjord-du-Saguenay à l’hôtel Le Montagnais de Chicoutimi, dimanche matin, et rencontrera les promoteurs des projets Arianne Phosphate et First Phosphate en après-midi.

Il échangera aussi avec des élus municipaux et régionaux, de même qu’avec le recteur de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Ghislain Samson. Une visite de l'Observatoire régional de recherche sur la forêt boréale est également à l'horaire.

Lundi, Yves-François Blanchet participera à une activité intersyndicale en marge de la Fête des travailleurs à la Microbrasserie Lion Bleu d’Alma.

À l’occasion de sa tournée, le chef bloquiste sera accompagné du député du Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, et du député de Jonquière, Mario Simard.