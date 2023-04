Le Salon du livre de la Côte-Nord est lancé!

Le 39 e Salon du livre de la Côte-Nord s’est amorcé jeudi à l’aréna Guy-Carbonneau de Sept-Îles. Bryan Perro, l’auteur d’Amos Daragon, est le président d’honneur. En tout, 80 auteurs et autrices sont attendus, dont 28 qui viennent de la Côte-Nord, comme Rita Mestokosho et Maya Cousineau Mollen.

Des groupes scolaires ont déjà rencontré des auteurs tout au long de la journée jeudi. Vendredi, une foule de jeunes nord-côtiers - 2600 élèves - sont attendus pour la deuxième journée de l'événement.

« C’est une année record. » — Une citation de Mélanie Devost, directrice générale du Salon du livre de la Côte-Nord

Après plusieurs années bouleversées par la pandémie, Mélanie Devost se réjouit d’un retour à la normale. C’est une belle édition, qui ressemble à celle de 2019 , dit-elle.

La directrice générale du Salon du livre de la Côte-Nord, Mélanie Devost Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

Avant même que le Salon ait officiellement débuté, Carine Paquin, autrice de Full texto, faisait déjà le tour des écoles de Sept-Îles pour promouvoir le Salon. Elle se réjouit de constater l'engouement que suscite l’événement. Les jeunes sont au rendez-vous, ils sont motivés. C’est une super de belle tournée!

La rencontre entre les créateurs et les enfants, et créer cette étincelle de passion pour la littérature, c’est pour ça qu’on fait le Salon du livre , renchérit Nadia Dorval, responsable de l’animation et des communications du Salon du livre, à l’émission Bonjour la Côte.

Un programme chargé

Les trois prochains jours seront occupés pour les auteurs, alors que six tables rondes, plus de 400 séances de dédicaces et 16 grands entretiens sont prévus. Ces derniers auront notamment pour thème le surnaturel dans les livres, la culture innue dans la littérature, la féminité et la masculinité.

Deux nouveautés notables s'ajoutent à la programmation du Salon : un concours de poésie et un cabaret littéraire. Le Poésie Party! est un concours poétique pour les jeunes de 16 à 25 ans sur le thème de La bête : apprivoise tes émotions . Les gagnants seront dévoilés durant une activité spéciale au port de Sept-Îles samedi après-midi.

Le cabaret littéraire aura lieu vendredi à 20 h sur la scène principale du Salon. S’y réuniront devant public Jean-Philippe Baril Guérard, Alexandre Dostie, Mickaël Bergeron, Victoria Charlton, Marie-Christine Chartier, Geneviève Jannelle et Francis Ouellette.

D’autres classiques sont de retour comme la soirée grivoise au Cégep de Sept-Îles. Plusieurs auteurs viendront y lire des textes coquins, accompagnés de musique et d’un service de bar.

Pour les plus jeunes, le conte en pyjama est lui aussi de retour. Carine Paquin racontera une histoire aux petits de 3 à 6 ans dimanche matin.