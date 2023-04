Gesgapegiag inaugure le centre multiculturel Apo’qon’ma’tultinej

Le conseil de bande a fait l'acquisition, en 2020, du bâtiment qui abritait auparavant la salle des témoins de Jéhovah, à Cascapédia-Saint-Jules.

L'endroit deviendra un lieu de rencontres pour la communauté.

L'instigatrice du projet, la responsable des politiques et des communications pour Gesgapegiag, Jeannette Martin, explique que c’était un besoin pour la communauté d’avoir un endroit plus intime avec des activités culturelles où la langue pourra être pratiquée dans un endroit sécuritaire.

«Je pense que on est en train de préparer le terrain pour les générations qui vont suivre», affirme Jeannette Martin, responsable des politiques et des communications pour Gesgapegiag. Photo : Gracieuseté de Jessica Hall

Avant de travailler au conseil, je me disais déjà que j’aimerais avoir une place pour que les gens puissent se regrouper en toute sécurité , raconte Jeannette Martin.

C’est en décembre 2022 que le projet de Mme Martin a reçu l’aval du conseil de bande.

Dans une grosse salle comme la salle Galgoasiet, dit-elle, c’est moins intime. Ici, c’est plus chaleureux, les gens peuvent s'arrêter pour prendre un thé, un café ensemble. Les gens vont avoir l'occasion de s’épanouir dans leur langue et leur culture, avec d’autres cultures.

Diverses activités mettant de l'avant la culture et la langue mig'maw y seront organisées comme l'aménagement d'un jardin communautaire, d'un espace pour écouter des histoires, des légendes, des projections de films, ou pour des ateliers d’artisanat. Toute personne qui a un projet peut venir le proposer , lance Jeannette Martin.

Le service de dépannage alimentaire mis sur pied pour les membres de la communauté sera également offert sur place.

Six des employés du conseil de bande de Gesgapegiag qui travaillent aux communications et à la culture y ont aussi aménagé leur bureau.

Le lieu sera aussi un endroit propice à la réconciliation entre les communautés, croit Mme Martin.

La gestionnaire des communications et des politiques pour Gesgapegiag, Jeannette Martin Photo : Radio-Canada

Ce centre permettra aux autochtones et aux allochtones de travailler en collaboration, de préparer le terrain pour les générations qui vont suivre et de se rencontrer dans un esprit d’échange et de réconciliation , affirme Jeannette Martin, responsable des politiques et des communications pour Gesgapegiag.

J'étais très émue de voir le maire de Maria, des gens de New Richmond, de Carleton , souligne Mme Martin. Cela montre, ajoute-t-elle, comment il est possible de travailler ensemble maintenant et dans le futur.

Le centre est situé à deux pas de la communauté, mais à l'extérieur de ses limites officielles ce qui, de l’avis de Jeannette Martin, sera moins intimidant pour les allochtones .