Soudan : le Canada incertain de procéder à d’autres vols d’évacuation vendredi

Environ 250 Canadiens ont été évacués du Soudan en date de vendredi matin, a confirmé en point de presse la ministre de la Défense nationale Anita Anand.

Le Canada a procédé jeudi à deux premiers vols d'évacuation au moyen d'avions C-130 Hercules. Ils ont transporté 117 personnes à Djibouti, puis sont retournés à Khartoum, capitale soudanaise.

Ils devaient procéder à d'autres vols d'évacuation vendredi, mais les conditions sur le terrain sont difficiles et dangereuses, a expliqué la ministre Anand. En outre, un problème technique maintenant résolu a empêché un avion de partir et un avion militaire turc en mission d'évacuation a été la cible de coups de feu.

Ankara a confirmé cette information, précisant que les tirs n'avaient fait aucun blessé, selon l'agence étatique Anadolu.

« On doit s'assurer qu’un passage sécuritaire existe pour quitter le Soudan […] On espère recommencer les vols si les conditions le permettent. » — Une citation de Anita Anand, ministre canadienne de la Défense nationale

Le Canada a procédé à deux vols d'évacuation du Soudan jeudi, a confirmé la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, en point de presse. Photo : Radio-Canada / Héloïse Rodriguez-Qizilbash

Les vols d'évacuation reprendront dès que possible, a-t-elle.

La ministre a insisté sur la volatilité de la situation sur le terrain. Le Canada, assure-t-elle, étudie cependant plusieurs options d'évacuation pour ses citoyens bloqués dans cette zone de guerre.

En plus des deux avions Hercules, le Canada dispose de deux navires à proximité de Port-Soudan, à 850 km à l'est de Khartoum, en cas d'évacuations par voie maritime.

Sur le terrain, notamment à Khartoum et dans la région du Darfour, de violents combats se poursuivent malgré une prolongation de la trêve entre l'armée et les paramilitaires engagés dans une guerre qui a fait plus de 500 morts en près de deux semaines.

Les belligérants continuent de s'accuser mutuellement de violer la trêve.