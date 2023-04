Un conflit freine un projet d’expansion du réseau Internet et cellulaire au Manitoba rural

Un projet d’expansion de réseau Internet et cellulaire dans les communautés rurales est arrêté en raison d'un conflit financier entre le fournisseur Internet Xplore et Hydro Manitoba. Le projet vise notamment à brancher 125 000 foyers au réseau haute vitesse.

Xplore a interrompu ses travaux, car il estime que le paiement de ses services par Hydro Manitoba est « irrégulier et non conforme au prix courant ».

Le différend entre les deux partis a été présenté devant l'Assemblée législative du Manitoba jeudi, après que le NPD ait présenté un courriel interne d'Hydro Manitoba dans lequel le personnel est informé qu' à la demande de Xplore , les travaux resteront en suspens.

Dans le courriel datant de lundi, Hydro Manitoba dit travailler activement à la résolution de ce différend, mais à l'heure actuelle, on ne sait pas quand une solution sera trouvée ni quand le projet reprendra .

Le courriel indique également que le projet a été suspendu depuis la mi-février et précise que le personnel impliqué a été redéployé sur d'autres projets depuis.

Des répercussions sur les communautés rurales

Pour le porte-parole du NPD concernant Hydro Manitoba, Adrien Sala, cette situation est la suite logique d’une décision prise par la province en 2021, à savoir de confier le projet d'accès à la fibre optique à un secteur privé, alors que ces infrastructures appartiennent à l'État.

On aurait pu construire sur les fondations que nous avions déjà , soutient-il.

Ni Xplore ni Hydro Manitoba n'ont voulu donner de détails sur leurs plans financiers. Les entreprises n'ont pas accepté d'accorder d'entrevues.

Dans une déclaration écrite, Xplore déclare avoir desservi 72 % des foyers et pourrait atteindre 97 % d'ici la fin de l'année. Une porte-parole, Maggie Burzawa, affirme que le reste dépend de la coopération d’Hydro Manitoba .

Dans une autre déclaration écrite, un porte-parole d'Hydro Manitoba, Bruce Owen, soutient que le différend suit son cours dans le cadre du processus de résolution des litiges contractuels préétabli .

Le ministre des Services gouvernementaux, James Teitsma, note dans un courriel que la province encourage les deux parties à respecter les termes de leur accord et à parvenir à une résolution de bonne foi .

Cet accord, annoncé en mai 2021, prévoit un accès à des services Internet à haut débit pour environ 30 Premières nations et environ 270 communautés rurales et nordiques. De plus, 350 communautés devraient bénéficier, pour la première fois, d'un service de téléphonie mobile.

Avec les informations Ian Froese