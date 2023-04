Un chirurgien et une équipe de transplantation d’organe reçoivent le prix Logan Boulet

Le prix Logan Boulet de la personnalité humanitaire de l'année a été décerné à un chirurgien et à une équipe de transplantation d'organe de Saskatoon.

Le chirurgien spécialisé en transplantation Michael Moser et l'équipe médicale Saskatchewan Transplant ont été récompensés pour leurs efforts consacrés aux patients des services de transplantation et d'oncologie.

Le prix rend hommage à Logan Boulet, un joueur de hockey de 21 ans décédé dans l'accident d'autocar des Broncos de Humboldt, dont la décision de faire un don d'organe a permis de sauver six vies. Le jeune joueur avait signé sa carte de donneur d'organes le jour de son anniversaire, soit cinq semaines avant le drame.

Lors de la cérémonie organisée jeudi à l'hôpital Saint-Paul de Saskatoon, Dr Michael Moser a profité de l'occasion pour rappeler à quel point il est important de parler du don d'organes.

Il faut reconnaître que les gens n'aiment généralement pas parler de choses liées à la mort et au décès , confie-t-il.

Lors de la cérémonie, il a aussi été reconnu pour sa contribution aux programmes de sensibilisation à la transplantation et à l'opinion publique.

Plus nous faisons parler les gens de choses comme le registre des donneurs d'organes et de tissus ou le consentement présumé, plus il y a de chances qu'ils aient ces conversations importantes avec leur famille , suggère-t-il.

« En tant que chirurgien, au fil des ans, j'ai vu des centaines d'exemples de l'importance du don d'organes et de la différence qui peut être faite dans la vie de nos patients. C'est vraiment quelque chose qui sauve la vie, qui la change. C'est ce que nous appelons le don de vie » — Une citation de Dr Michael Moser, chirurgien spécialisé en transplantation d'organe à Saskatoon

Le prix Logan Boulet de l'équipe humanitaire de l'année est revenu à l'équipe Saskatchewan Transplant. Outre les codirecteurs du programme, Dr Gavin Beck et Dr Abubaker Hassan, l'équipe comprend des médecins, des infirmières, des coordinateurs de patients, des travailleurs sociaux et des techniciens de laboratoire.

L'équipe Saskatchewan Transplant a reçu le prix Logan Boulet d'équipe humanitaire de l'année. Photo : Radio-Canada / Will Draper

En Saskatchewan, nous nous concentrons sur les transplantations rénales, mais nous nous occupons de tous les organes et de tous les patients de notre province qui ont besoin d'une transplantation et nous travaillons en étroite collaboration avec d'autres programmes de transplantation dans tout le pays pour veiller à ce que nos patients soient transplantés en toute sécurité , précise Gavin Beck.

Le prix Logan Boulet de la personnalité humanitaire de l'année fait partie du projet Angel's Legacy, en collaboration avec la Dawne Switenky Memorial Foundation. Cette fondation, basée à Prince Albert, a été créée par Terry Switenky après le décès de sa femme Dawne, qui attendait une greffe d'organe.

Avec les informations de Hannah Spray