Les Wolastoqiyik au Nouveau-Brunswick réclament leur quota de civelles

Les chefs des six communautés wolastoqey (malécites) du Nouveau-Brunswick pressent le ministère des Pêches et des Océans du Canada (MPO) de leur permettre de capturer le reste de leur quota de civelles.

Les chefs wolastoqey ont publié vendredi un communiqué conjoint dans lequel ils expriment leur impatience.

Nous avons présenté deux options viables pour résoudre cette question, mais la ministre ne s’est pas engagée à répondre à notre demande en temps opportun , affirme Patricia Bernard, cheffe de Matawaskiye, aussi connue sous le nom de Première Nation malécite du Madawaska.

La cheffe de la communauté de Matawaskiye, Patricia Bernard. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Les civelles sont de jeunes anguilles translucides pêchées au filet quand elles remontent des cours d'eau au printemps en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Elles peuvent rapporter aux pêcheurs jusqu'à 5000 $ le kilo. La civelle fait aussi l’objet de braconnage.

Le MPO a annoncé à la mi-avril une suspension de la pêche à la civelle pendant 45 jours dans les deux provinces pour des raisons de sécurité et de conservation de l’espèce. Une personne a été accusée d'agression armée à la suite d’une dispute en Nouvelle-Écosse autour de cette pêche.

Nous sommes reconnaissants pour l’équilibre entre l’économie et la conservation respectueuse des ressources de notre territoire. Si la ministre se préoccupe de la conservation, la première étape devrait être de stopper la pêche commerciale, et non de punir les membres de nos communautés , estime Tim Paul, le chef de Wotstak, la Première Nation de Woodstock.

Les chefs indiquent que leurs communautés ont droit cette année à un quota de 750 kg en vertu d’un permis communautaire et intérimaire de pêche commerciale. Ils disent qu’ils ont seulement pu capturer moins d’un tiers de leur quota avant la suspension de la pêche.

Les chefs soutiennent que le MPO a fermé prématurément la pêche en raison de menaces de violence en Nouvelle-Écosse et de son incapacité d’empêcher le braconnage.

Le chef Ron Perley, de Neqotkuk, la Première Nation de Tobique, ajoute que les pêcheurs wolastoqey ont consacré beaucoup de temps et d’argent à s’équiper et à se former. Il reproche au MPO d’avoir suspendu la pêche sans les consulter au préalable.

Les chefs ajoutent qu’ils ont demandé à la ministre, mercredi, de trouver un moyen d’indemniser ces pêcheurs si elle décide de fermer complètement la pêche pour cette année

À l'heure actuelle, Radio-Canada Acadie n'a pas encore obtenu de commentaires du ministère des Pêches et des Océans.