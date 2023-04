Jour de deuil national : la pêche reste toujours un métier dangereux en N.-É.

En Nouvelle-Écosse, 24 personnes sont mortes l’an dernier à la suite de blessures survenues dans le cadre de leur travail. Les secteurs de la pêche et de la construction sont les plus touchés.

Ce chiffre est en légère hausse par rapport à 2021, alors que l’on comptait 20 décès. À chaque hausse, on regarde du côté de l’industrie de la pêche. Le secteur est l’un des plus dangereux en Nouvelle-Écosse et au Canada.

Six pêcheurs sont décédés en 2018, six autres en 2020 et deux en 2022, en Nouvelle-Écosse.

Beaucoup de travail a été fait dans ce secteur avec les entreprises et les pêcheurs, mais le nombre de décès est encore beaucoup trop élevé. Nous commençons à voir des améliorations significatives notamment sur le nombre de blessures. C’est le signe qu’il y a une meilleure prise en compte des questions de sécurité, il y a encore beaucoup à faire dans cette industrie, mais les choses commencent à s’améliorer , explique Shelley Rowan, la directrice générale par intérim de la Commission des accidents du travail en Nouvelle-Écosse.

Au Canada, 945 personnes meurent en moyenne chaque année au travail ou à cause de leur environnement de travail.

Un homme d'Ellershouse, en Nouvelle-Écosse, a perdu la vie quand son camion a basculé dans le bassin de Bedford, en mai 2018. Photo : Radio-Canada / CBC/Robert Short

Les statistiques prennent en compte les blessures mortelles, mais aussi les maladies provoquées par le lieu de travail, comme les cancers causés à la suite d’une exposition à l’amiante.

Le secteur de la construction est aussi particulièrement attentif aux questions de sécurité. Parmi les décès liés à des blessures en Nouvelle-Écosse, la majorité résulte de chutes sur des chantiers.

Pour le syndicat Mainland Nova Scotia Building Trades, la priorité est la sécurité des jeunes ouvriers.

Les jeunes ouvriers peuvent se sentir invulnérables. Il faut donc leur apprendre la culture de la sécurité. C’est la catégorie d’ouvriers qui nous inquiète le plus , affirme Brad Smith, directeur général du syndicat en Nouvelle-Écosse.

Selon le syndicat, chaque ouvrier, qu’il soit temporaire ou permanent, reçoit des formations sur la sécurité.

30 % des travailleurs ne seraient pas couverts par une assurance

Les données comptabilisent aussi les blessures au travail. Plus de 5000 personnes auraient manqué le travail à cause de blessures l’an dernier en Nouvelle-Écosse. Un chiffre en légère hausse, mais plutôt stable par rapport à l’an dernier.

À côté des troubles musculo-squelettiques ou des entorses, les pathologies psychologiques, comme le surmenage professionnel, sont de plus en plus présentes.

Il y a beaucoup de raisons à cette évolution, la manière dont on travaille a évolué, le profil des travailleurs a aussi changé tout comme leurs outils avec plus de moyens technologiques. Aujourd’hui, ces blessures psychologiques sont autant prises en compte que les blessures physiques , précise Shelley Rowan, directrice générale par intérim de la Commission des accidents du travail en Nouvelle-Écosse.

Le coût total de prise en charge des arrêts de travail et des compensations aux familles en cas de décès en Nouvelle-Écosse est estimé à 300 millions de dollars par an, mais 30 % des travailleurs néo-écossais ne cotiseraient pas à un régime d’assurance auprès de la Commission des accidents du travail.

La règle des trois travailleurs en vigueur dans la province n’oblige pas les entreprises de moins de trois employés à souscrire à des fonds d’assurance. Cette règle toucherait, entre autres, le secteur de l’agriculture.

Un texte de Julie Sicot