Surrey Six : la Cour suprême exige que les allégations de Cody Haevischer soit entendues

Le plus haut tribunal du pays exige que la requête en arrêt de procédures présentée par Cody Haevischer soit entendue par la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. L'homme allègue que son procès pour meurtre, où il a été déclaré coupable, aurait dû être suspendu pour cause d'inconduite policière et de conditions de détention cruelles.

Dans un jugement unanime, la Cour suprême explique qu'il est évident que les requêtes en arrêt des procédures n’étaient manifestement pas frivoles et n’auraient pas dû être rejetées sommairement.

Cela dit, je laisse au juge de l’audience le soin de décider, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, comment le voir‑dire doit se dérouler.

L’admissibilité des nouveaux éléments de preuve et, s’ils sont admis, l’importance qui devrait leur être accordée, sont des questions sur lesquelles se prononcera le juge instruisant la requête en arrêt des procédures de M. Haevischer.

Cody Haevischer et Matthew Johnston ont été reconnus coupables en première instance de six chefs d’accusation de meurtre au premier degré et d’un chef d’accusation de complot en vue de commettre un meurtre dans les crimes liés aux gangs maintenant connus sous l'appellation de Surrey Six.

Les accusés soutenaient toutefois que leurs droits avaient été violés par de l'inconduite policière et la longue période d'isolement cellulaire qui leur a été imposée avant le procès.

La Cour d'appel de la Colombie-Britannique avait maintenu les verdicts de culpabilité, mais demandé à la cour de première instance de se pencher sur les allégations des deux hommes.

Matthew Johnston est mort du cancer en décembre 2022.

Son avocat Brock Martland affirme par contre qu'il a parlé à son client la journée avant sa mort et que celui-ci voulait que la Cour suprême exige la tenue d'audiences pour montrer au public l'étendue de l'inconduite policière .

Incompréhension et rage d'une mère

Eileen Mohan a perdu son fils de 22 ans dans l'affaire Surrey Six lorsque celui-ci a été tué par des gangs criminels alors qu’il se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment.

La mère de Christopher ne comprend pas que les personnes tenues responsables de la mort de son fils puissent encore être entendus en cour alors que son fils a perdu la vie.